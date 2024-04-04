Microsoft, Ekim 2025'ten sonra da Windows 10 kullanmak isteyen işletmelerin ödemeleri gereken ücretleri açıkladı. Microsoft'un açıklaması, işverenlerin canını sıkacak gibi görünüyor.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, bundan bir süre önce Windows 10 için özellik desteğini bıraktı. İşletim sistemi şimdilerde, sadece kritik güvenlik açıkları için destekleniyor ve bu da Ekim 2025'e kadar devam edecek. En azından bireysel kullanıcılar için durum böyle. Ancak işletmeler için daha farklı bir durum var. Microsoft, Windows 10 kullanmakta olan kurumsal müşterilerini desteklemeye devam edecek.

Şimdiyse Microsoft, bu konuyla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, Windows 10 kullanan kurumsalların, bilgisayar başına kaç para ödemek zorunda olacaklarını açıkladı. Microsoft'un açıklamasına baktığımızda işverenlerin canının sıkılacağını şimdiden söyleyebiliriz.

Kurumsallar, bilgisayar başına 61 dolar ödeyecek

Microsoft'un açıklamasına göre iş yerinde Windows 10 kullanmaya devam etmek isteyen tüketicilerin, bilgisayar başına 61 dolar ödeme yapmaları gerekecek. Üstelik bu fiyat, ilk yıl için geçerli olacak. İlk yılını dolduran işveren, ikinci yıl için 122 dolar, üçüncü yıl için 244 dolar ödeyecek. Üstelik burada şöyle bir detay var. İşletmeler, Windows 10 için destek kesildikten iki yıl sonra güncelleme almak isterlerse ilk yılın da ödemesini yapmak zorunda olacaklar.

Microsoft'un böyle maliyetli bir tablo çıkartmasının temel nedeni, kullanıcıları Windows 11'e geçirmek. Ki şirket bunu açık açık söylüyor. Kurumsallar için oluşturulan paketlerin kalıcı olmadığını aktaran şirket, bunun sadece Windows 11'e geçiş yapılana kadar bir köprü görevi göreceğini söyledi. Windows 10'un hâlâ çok popüler bir işletim sistemi olduğu gerçeğini göz önünde bulunduracak olursak, alınan karar işletmeleri sıkıntıya sokacak gibi görünüyor.