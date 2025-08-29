Microsoft kendi yapay zekâ modellerini duyurdu

Microsoft, tamamen kendi kaynaklarıyla geliştirdiği yapay zekâ modellerini duyurdu. Henüz erken aşamada olan modellerden biri, günlük ihtiyaçlara yanıt vermek üzerine tasarlandı. Peki diğer model neler sunuyor?

ABD merkezli teknoloji Microsoft'tan gündeme bomba gibi düşecek bir hamle geldi. Şirket, düzenlediği bir etkinlikte şirket içi kaynaklarla geliştirdiği ilk yapay zekâ modellerini duyurdu. Yapay zekâ sektörünün bir numarası olan OpenAI'ın büyük yatırımcıları arasında yer alan ve geliştirdiği teknolojilerde genel olarak OpenAI'ın geliştirdiği yapay zekâ modellerini kullanan Microsoft'un böyle bir adım atmış olması gerçekten dikkat çekiciydi.

Microsoft'un ilk yapay zekâ modelleri MAI-Voice-1 AI ve MAI-1-preview olarak isimlendiriliyorlar. Yapılan açıklamaya göre 15.000 Nvidia H100 GPU üzerine eğitilen MAI-1-preview, daha çok günlük işlere hitap ediyor. Bu yapay zekâ modeli, kullanıcı talimatlarını yerine getirebiliyor ve gündelik hayatta yöneltilen sorulara yanıt verebiliyor.

MAI-Voice-1 AI ise ses üretimine odaklanıyor!

MAI-Voice-1 AI modeli ise daha etkileyici özelliklere sahip. Şirketin açıklamasına göre bu yapay zekâ modeli, 1 saniyeden kısa sürede 1 dakikalık ses üretimi yapabilmek üzere eğitildi. Kullanıcılar, yapay zekânın sesini ve konuşma tarzını değiştirebilecek, ne söyleyeceği üzerine çalışabilecekler. Dileyen kullanıcılar, buradaki bağlantıyı kullanarak MAI-Voice-1 AI'ı ücretsiz olarak test edebiliyorlar.

Microsoft'un geliştirdiği yapay zekâ modellerinin performanslarına ilişkin net bir şey söyleyemiyoruz. Zira MAI-1-preview, LMArena platformunda daha yeni test edilmeye başladı. Şirket, modelin başarılı olması hâlinde Copilot AI asistanında bu modeli kullanmaya başlayacak. Sonraki aşamada neler olacağı ise şimdilik tam olarak kestirilemiyor.