Öyle gizli saklı da değil, bildiğiniz kabak gibi QR kodu ekranın ortasında duruyor. Hatta ortasında bile durmuyor.

Tam olarak ne yapmaya çalıştığını anlayamasak da Microsoft’un, Windows 11 üzerinde farklı şeyler denemeye çalıştığı kesin. “Bunu diğer işletim sistemlerinde de yapmıyor muydu?” diye düşünebilirsiniz fakat bu sefer durum farklı. Çünkü öne çıkarılmak istenen şey en temelinde yapay zekâ. Bu yapay zekâ yarışında da şirketler, nereye doğru gittiklerini bilmemelerine rağmen her tuşa basmaktan çekinmiyor.

Hâl böyle olunca garip durumlarla karşılaşmamak pek de mümkün değil. İlginç yapay zekâ atılımlarından tutun da en basit işlemi yapay zekâ diye damgalamaya kadar çok sayıda gülünç durumla karşı karşıya kaldık. Şimdiyse bunlardan en eforsuz olanı karşımızda duruyor. Copilot’ı olabildiğince çok kişiye ulaştırmak isteyen Microsoft, Windows kilit ekranına kabak gibi QR kodları yerleştirdi.

Bunlar duvar kağıdının üstünde farklı bir katman değil. Duvar kağıdı bu şekilde oluşturulmuş.

Duvar kağıdının tam hâli ise bu şekilde:

Ekranda böylesine garip ve şüpheli duran bir QR kodu doğal olarak herkes taramayacaktır. Fakat tarayanlar için de büyük bir sürpriz yok. QR kod taratıldığında kullanıcılar, Copilot’ın internet sitesine yönlendiriliyor. Burada, mobil uygulamayı indirmek için ayrı QR kodlar da bulunuyor.

Arayüzün her yerine Copilot reklamı sıkıştıran Microsoft için bu yöntemin oldukça basit ve eforsuz göründüğünü söylemek yanlış olmayacaktır. Zira kodlar ortalanmamış bile. Sadece görselle birleştirilip kullanıcılara gönderilmiş. Konuyla ilgili Microsoft yetkililerine ulaşan Neowin, bunun ‘eğitim amaçlı olduğuna’ ve ‘kaldırıldığına’ yönelik bir geri dönüş almış.

Yani artık bu tür duvar kağıtları görmeyeceğiz. Fakat iş buralara kadar geldiyse, Copilot reklamları için daha hangi yöntemlerin kullanılacağını merak etmeden de duramıyoruz.