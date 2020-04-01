Microsoft'tan Etkileyici Ücretsiz Oyun Kampanyası

Webtekno ekibi olarak ücretsiz olarak sunulmaya başlayan oyunları araştırıyor ve bu oyunları siz değerli takipçilerimize sunuyoruz. Böylelikle koronavirüs salgını nedeniyle evinizde sıkılmamanız için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Şimdi sizlere, bu kez Microsoft Store'da ücretsiz olarak sunulmaya başlayan bir oyundan bahsedeceğiz.
Microsoft, kendi uygulama mağazasında özellikle de oyunları pek ücretsiz yapmıyor. Ancak yaşanan gelişmeleri yakından takip eden Microsoft, oyunseverler için çeşitli kampanyalar yapmaya başlayacak gibi görünüyor. İşte, şirketin şimdi ücretsiz olarak sunmaya başladığı 'Maze: Subject 360' isimli oyun, Microsoft'un oyun kampanyaları için yeni bir dönemin başlangıcı olabilir.
Maze: Subject 360, gerilimi had safhada olan bir korku ve bulmaca oyunu. Garip odada uyanarak başlayacağınız bu oyunda, psikolojinizi zorlayacak bir hikayenin içerisine gireceksiniz. Karşınıza çıkacak onlarca seçim, oyunun sonuna ulaşıp ulaşamayacağınızı belirleyecek. Peki sizler, gerilim dolu bu oyunda size sunulacak testleri çözmeye hazır mısınız?
Maze: Subject 360'ın hoşunuza gidecek yanlarından bir tanesi, oyunun genel grafikleri. Öyle ki geliştiriciler, mümkün olan en iyi deneyimi sunabilmek için ellerinden gelen her şeyi yapmış durumdalar. Ayrıca bu oyunu yüksek ayarlarda akıcı olarak oynayabilmek için, çok yüksek donanım özelliklerine sahip olan bir bilgisayara ihtiyaç duymayacaksınız. Bilgisayarınızın sistem özellikleri düşük olsa da bu oyunu rahatlıkla oynayabileceksiniz.
Maze: Subject 360'a ücretsiz olarak sahip olabilmek için yapmanız gerekenler
- İlk olarak burada bulunan bağlantıya tıklayın ve Maze: Subject 360'ın Microsoft Store sayfasına erişin.
- Eriştiğiniz sayfada mavi renkli bir buton ve bu butonda da "Al" yazdığını göreceksiniz. Bu butona tıklayın.
- Oyuna ücretsiz olarak sahip olabilmek için bir Microsoft hesabınıza giriş yapmanız gerektiğine dair bir uyarı göreceksiniz. Microsoft hesabınıza giriş yapın (Outlook hesabınızı Microsoft hesabınız olarak da kullanabilirsiniz.).
- Microsoft hesabınıza giriş işleminizi tamamladıktan sonra yeniden oyunun Microsoft Store sayfasına yönlendirileceksiniz. Bu kez, karşınıza açılabilir bir menü çıkacak.
- Bu menü, oyunu indirmeniz için gereken yönergeleri anlatıyor. Karşınıza çıkan rehberi takip ederek oyunu indirin.
- Artık, Steam'de 18 TL'ye satılan Maze: Subject 360'ı oynamak için hazırsınız demektir.