Microsoft'tan Etkileyici Ücretsiz Oyun Kampanyası

Kendi uygulama mağazasında oyun kampanyaları düzenlemeyi pek tercih etmeyen Microsoft, korku oyunlarını seven oyunseverler için yeni bir adım attı. Şirket, Steam'de de satılan Maze: Subject 360 isimli bir korku oyununu ücretsiz olarak sunmaya başladı.

Webtekno ekibi olarak ücretsiz olarak sunulmaya başlayan oyunları araştırıyor ve bu oyunları siz değerli takipçilerimize sunuyoruz. Böylelikle koronavirüs salgını nedeniyle evinizde sıkılmamanız için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Şimdi sizlere, bu kez Microsoft Store'da ücretsiz olarak sunulmaya başlayan bir oyundan bahsedeceğiz.

Microsoft, kendi uygulama mağazasında özellikle de oyunları pek ücretsiz yapmıyor. Ancak yaşanan gelişmeleri yakından takip eden Microsoft, oyunseverler için çeşitli kampanyalar yapmaya başlayacak gibi görünüyor. İşte, şirketin şimdi ücretsiz olarak sunmaya başladığı 'Maze: Subject 360' isimli oyun, Microsoft'un oyun kampanyaları için yeni bir dönemin başlangıcı olabilir.

Maze: Subject 360, gerilimi had safhada olan bir korku ve bulmaca oyunu. Garip odada uyanarak başlayacağınız bu oyunda, psikolojinizi zorlayacak bir hikayenin içerisine gireceksiniz. Karşınıza çıkacak onlarca seçim, oyunun sonuna ulaşıp ulaşamayacağınızı belirleyecek. Peki sizler, gerilim dolu bu oyunda size sunulacak testleri çözmeye hazır mısınız?

Maze: Subject 360'ın hoşunuza gidecek yanlarından bir tanesi, oyunun genel grafikleri. Öyle ki geliştiriciler, mümkün olan en iyi deneyimi sunabilmek için ellerinden gelen her şeyi yapmış durumdalar. Ayrıca bu oyunu yüksek ayarlarda akıcı olarak oynayabilmek için, çok yüksek donanım özelliklerine sahip olan bir bilgisayara ihtiyaç duymayacaksınız. Bilgisayarınızın sistem özellikleri düşük olsa da bu oyunu rahatlıkla oynayabileceksiniz.

Maze: Subject 360'a ücretsiz olarak sahip olabilmek için yapmanız gerekenler