Microsoft, kullanıcı verilerinin yapay zekâ eğitiminde kullanılmadığını açıkladı. Son dönemde çıkan iddialara yönelik açıklamada bulundu.

Microsoft, Microsoft 365 kullanıcılarının verilerini yapay zekâ eğitiminde kullanmadığını açıkladı. Yapılan açıklama, son zamanlarda yayılan ve şirketin kullanıcı verilerini yapay zekâ modellerini eğitmek için topladığına dair iddialara yanıt olarak yapıldı.

Son günlerde ortaya çıkan karışıklık, Microsoft Office uygulamalarındaki bir gizlilik ayarından kaynaklandı.

Kullanıcı verilerinin izinsiz kullanımı iddialarını reddetti

Microsoft, "İsteğe bağlı bağlantılı deneyimler" özelliğinin, kullanıcıların çevrimiçi resimler araması veya çevrimiçi bilgilere erişmesini sağladığını belirtti. Ancak, bu ayar hakkında kullanıcıların verilerinin yapay zekâ eğitiminde kullanılacağına dair bir uyarı bulunmuyor. Şirket, söz konusu özelliğin yalnızca internet erişimi gerektiren işlevler için etkinleştirildiğini açıkladı. Microsoft’un 21 Ekim 2024 tarihli bir dokümanında, bazı özelliklerin içerik analizine dayalı olarak tanımlandığı ancak yapay zekâ eğitimiyle ilgili herhangi bir ifade yer almadığı vurgulandı.

Microsoft’un yanı sıra Adobe de benzer bir iddia ile karşılaşmıştı. Adobe, kullanıcı verilerinin yapay zekâ eğitiminde kullanılacağına dair çıkan söylentilere karşılık, hizmet şartlarını güncelleyerek durumu netleştirdi. Her iki şirket de kullanıcı verilerinin izinsiz bir şekilde yapay zekâ eğitimine dahil edilmediğini açıklayarak, kullanıcı güvenini yeniden kazanmaya çalışıyor gibi görünüyor.