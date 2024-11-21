Microsoft, hâlâ Windows 10 kullananlara tam ekran mesajlar göndermeye başladı. Şirket, onları Windows 11'e geçmeye ve yeni bir bilgisayar almaya ikna etmeye çalışıyor.

Windows 11 piyasaya süreli 3 yılı aşkın bir süre geçmiş olsa da Windows 10 kullananların sayısı hâlâ çok fazla. Hâlâ dünya çapında milyonlarca insan bu sürümü kullanmaya devam ediyor. Microsoft ise onları Windows 11’e geçmeye ikna etmeye çalışıyor.

Teknoloji devi, Windows 10’a desteğini Ekim 2025’te keseceğini açıklamıştı. Bunun ardından da aylardır kullanıcıları yeni sürüme geçmeye ikna etmek için hamleler yapıyordu. Şimdi ise yine böyle bir şeyle karşı karşıyayız. Şirket, Windows 10 kullanıcılarının cihazlarında onları uyaran tam ekran mesajlar göndermeye başladı.

Windows 10 kullanıcılarına, Windows 11’e geçmelerini söyleyen tam ekran mesajlar gönderiliyor

Son birkaç gündür kullanıcılara gönderilen bu mesaj, tüm ekranı kaplıyor. Yani şirket ciddi ciddi onları ikna etmeye kararlı. Mesajda hem Windows 11’e hem de yeni bir cihaza geçmeleri öneriliyor. Bilindiği üzere şirket son zamanlarda “CoPilot+ PC” ismini verdiği yapay zekâ bilgisayarlarına odaklanmaya başlamıştı. Bu yüzden kullanıcılara böyle cihazlara geçmelerini önermesi pek şaşırtıcı değil.

Bunun dışında gönderilen mesajda Windows 10’a olan desteğin 14 Ekim 2025’te sona ereceği de vurgulanmış. Ardından da Windows 11’in sunduğu avantajlar belirtilmiş ve geçiş yapmaları önerilmiş. CoPilot+ PC’lerin ise “en iyi Windows 11 deneyimini” sunacağı ifade edilmiş.

Microsoft’un ilk kez böyle bir şey yaptığını görmüyoruz. Teknoloji devi, önceki yıllarda da aynı şekilde mesajlar göndermişti. Örneğin Windows 10 zamanlarında Windows 7 ve 8.1 kullananlar bu tarz şeylerle karşılaşmıştı.

Şirketin bu hamlesinin hızlı bir etkisinin olup olmayacağı merak konusu. Ancak insanların hâlâ Windows 10 kullandığını biliyoruz. Öyle ki Statcounter verilerine göre kullanıcıların %60’ından fazlası hâlâ Windows 10’da. Windows 11’de ise oran %33 civarlarında geziyor.