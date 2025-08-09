Microsoft'un en çok kullanılan uygulamalarından biri olan ve belge taramak için en az bir kez kullandığımız Microsoft Lens, yakında tarihin tozlu sayfalarına karışacak.

Microsoft’un sevilen belge tarama uygulaması Microsoft Lens (eski adıyla Office Lens) bu yıl bitmeden tarihin tozlu sayfalarına karışacak.

Telefon kamerasıyla belgeleri, beyaz tahtaları ve notları kolayca PDF, Word ya da Excel dosyasına dönüştüren uygulama, Android ve iOS’ta tamamen kaldırılacak.

Microsoft Lens hangi tarihte kaldırılacak?

Eylül 2025 ortası : App Store ve Google Play’de yeni indirme durduruluyor.

: App Store ve Google Play’de yeni indirme durduruluyor. Kasım 2025 ortası : Uygulama mağazalardan tamamen siliniyor.

: Uygulama mağazalardan tamamen siliniyor. 15 Aralık 2025: Yeni tarama yapma özelliği kapatılıyor.

Uygulama tamamen kaldırılsa da mevcut taramalarınız silinmeyecek. Tamamı MyScans klasöründe durmaya devam edecek ancak Microsoft, kullanıcıları tarama için artık Microsoft 365 Copilot uygulamasına yönlendirecek. Copilot, Lens’in çoğu özelliğini sunsa da bazı ek araçlar olmayacak.

Lens’in kapanması, Microsoft’un son dönemde yaptığı “bahar temizliği”nin bir parçası. Daha önce Authenticator uygulamasındaki otomatik şifre doldurma kalkmış, Paint 3D’nin de mağazadan çekildiği açıklanmıştı.