Microsoft, 4 trilyon dolar piyasa değerine ulaşarak tarihte bunu başaran 2'inci şirket oldu. Teknoloji devi, açıkladığı beklentilerin üzerinde mali veriler sayesinde bu başarıya imza attı.

Geçtiğimiz ayın başlarında iş dünyası konusunda dünya tarihine geçen bir gelişme yaşanmıştı. Yapay zekâ sayesinde inanılmaz bir yükselişe geçmeyi başaran NVIDIA, 4 trilyon dolar gibi akıllara durgunluk veren bir piyasa değerine ulaşarak dünyada bunu yapmayı başaran ilk şirket olmuştu. Şimdi ise onun yanına yeni bir isim eklendi.

Dünyanın en değerli şirketleri listesinde en üstlerde yer alan Microsoft, dün 50 yıllık tarihinde bir ilke imza atarak kısa süreliğine 4 trilyon dolar piyasa değerini aşmayı başardı. Böylece dünyada 4 trilyon dolar değere ulaşan 2’inci şirket oldu.

Microsoft’un son çeyrekteki mali başarısı, hisse fiyatını artırdı

Microsoft’un piyasa değeri, hisse fiyatında dün yaşanan büyük artış sayesinde bu seviyeye ulaşabildi. Hisse fiyatının uçmasının nedeni ise şirketin açıkladığı mali veriler. Öyle ki dev firma, kendi mali yılının son çeyreğinde beklentilerin üstünde kazanç açıklamıştı. Şirket, son 3 ayda 76,4 milyar dolar gelir (%18 artış) ve 27,2 milyar dolar (%24 artış) kâr elde etti. Sadece Azure gelirlerinde yıllık oranda %39 gibi devasa bir artış görüldü.

Tüm bu başarılı performans, şirketin hissesinin birden uçmasını sağladı. Tabii ki 4 trilyon doların kısa süreli olduğunu belirtmek gerek. Şirketin piyasa değeri, bu haberin yazıldığı sırada 3,96 trilyon dolar seviyelerinde.

Microsoft’un son yıllarda değerini iyice artırdığını görüyorduk. Bunun en büyük etkeni yapay zekâ ve Azure. Şirketin yaptığı yapay zekâ hamleleri ver ortaklıkları olumlu yansımıştı. Öte yandan Azure bulut hizmetleri de dünyada sayılı hizmetler arasında ve şirketin Xbox’tan Windows’a kadar birçok departmanında kullanılıyor.

Dünyanın en değerli 5 şirketi (1 Ağustos)