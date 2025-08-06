Microsoft’un güvenlikten sorumlu yöneticilerinden David Weston, Windows'un 2030 yılında nasıl çalışacağına dair vizyonlarını ve tahminlerini açıkladı.

Yapay zekâların bu denli hayatımızın her alanına yerleştiği bugünlerde hiç gelecekte Windows işletim sisteminin nasıl görüneceğini düşündünüz mü? Microsoft’un güvenlikten sorumlu yöneticilerinden David Weston, bu konuyla bazı açıklamalarda bulundu.

Microsoft’un YouTube kanalında yayınlanan kısa bir videoda David Weston, gelecekteki Windows vizyonunu anlattı. Weston’a göre önümüzdeki yıllarda bilgisayarlarla olan ilişkimiz oldukça değişecek.

"2030 yılında yazı yazmak ve fare kullanmak çağ dışı olacak"

Artık ekran başında sadece tıklamak ve yazmakla kalmayacağız. Daha çok konuşarak, daha doğal yollarla iletişim kuracağız. Bilgisayarlar bizimle sohbet edebilecek, ne gördüğümüzü anlayacak, hatta duygularımıza bile tepki verebilecek.

Weston bu konuyla ilgili olarak "Fareyle gezinmek ve yazı yazmak, ileride bugünkü gençlere çağ dışı gelecek." diyor. Yani sadece 5 yıl sonra bilgisayar kullanmak bugünkünden çok daha farklı ve kolay olacak.

Ayrıca yapay zekânın iş hayatını nasıl değiştireceği de Weston'un değindiği konular arasında. Ona göre sıkıcı ve tekrar eden işler artık yapay zekâya bırakılacak. Bizlerse daha yaratıcı ve keyifli işlere odaklanabileceğiz.

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