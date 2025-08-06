Microsoft Gelecek Vizyonunu Açıkladı: "Bilgisayarlar Gördüklerimizi Görebilecek, Duyduklarımızı Duyabilecek..."

2 dk okuma süresi
1
1
0
0
0
Microsoft Gelecek Vizyonunu Açıkladı: "Bilgisayarlar Gördüklerimizi Görebilecek, Duyduklarımızı Duyabilecek..."
Microsoft’un güvenlikten sorumlu yöneticilerinden David Weston, Windows'un 2030 yılında nasıl çalışacağına dair vizyonlarını ve tahminlerini açıkladı.

Yapay zekâların bu denli hayatımızın her alanına yerleştiği bugünlerde hiç gelecekte Windows işletim sisteminin nasıl görüneceğini düşündünüz mü? Microsoft’un güvenlikten sorumlu yöneticilerinden David Weston, bu konuyla bazı açıklamalarda bulundu.

Microsoft’un YouTube kanalında yayınlanan kısa bir videoda David Weston, gelecekteki Windows vizyonunu anlattı. Weston’a göre önümüzdeki yıllarda bilgisayarlarla olan ilişkimiz oldukça değişecek.

"2030 yılında yazı yazmak ve fare kullanmak çağ dışı olacak"

Artık ekran başında sadece tıklamak ve yazmakla kalmayacağız. Daha çok konuşarak, daha doğal yollarla iletişim kuracağız. Bilgisayarlar bizimle sohbet edebilecek, ne gördüğümüzü anlayacak, hatta duygularımıza bile tepki verebilecek.

Weston bu konuyla ilgili olarak "Fareyle gezinmek ve yazı yazmak, ileride bugünkü gençlere çağ dışı gelecek." diyor. Yani sadece 5 yıl sonra bilgisayar kullanmak bugünkünden çok daha farklı ve kolay olacak.

Ayrıca yapay zekânın iş hayatını nasıl değiştireceği de Weston'un değindiği konular arasında. Ona göre sıkıcı ve tekrar eden işler artık yapay zekâya bırakılacak. Bizlerse daha yaratıcı ve keyifli işlere odaklanabileceğiz.
İLGİLİ HABER

Aman Dikkatli Olun: Windows 11'in Recall Özelliği Hâlâ Kredi Kartı Numaralarınıza Kadar Ekran Görüntüsü Alabiliyor
İLGİLİ HABER

Şaka Değil! Windows XP Temalı Crocs Terlik Üretildi
İLGİLİ HABER

Format Nasıl Atılır? Windows ve Mac İçin Ayrı Ayrı Açıkladık

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
Kaynak : https://www.techradar.com/computing/windows/microsoft-teases-the-future-of-windows-the-computer-will-be-able-to-see-what-we-see-hear-what-we-hear-and-we-can-talk-to-it
1
1
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
1
1
0
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler