Microsoft, abonelik tabanlı oyun servisi Game Pass için şaşırtıcı bir kampanya yaptı. Bir futbol maçında stadın reklam panolarında ücretsiz Game Pass kodları gösterdi. Üstelik bu kodlar, milyonların izlediği canlı yayına da yansıdı.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Microsoft, İngiltere ile Kuzey Makedonya arasında dün akşam oynanan Euro 2024 Avrupa Şampiyonası karşılaşmasında sürpriz bir reklam kampanyası ile karşımıza çıktı. Şirket, maçı izleyen herkese Game Pass kodu dağıttı.

Bildiğiniz gibi takımların en büyük gelir kaynaklarından biri reklamlar ve sahanın kenarında bulunan dijital panolar, maç sırasında en çok reklam gördüğümüz alan. Bunun bilincinde olan Microsoft da Game Pass kodlarını dağıtmak için bu reklam panolarını kullandı.

Kaç kişi maçın ortanda ücretsiz Game Pass kodunu görebildi bilinmiyor

Maçın 50. dakikasına geldiğimizde reklam panolarında "Get Xbox Game Pass in…" (Game Pass al…) yazısını görüyoruz. Ardından geri sayım başlıyor ve bittiğinde reklam panolarında ücretsiz Game Pass aboneliği alabileceğiniz kodlar gözüküyor. Evet, bildiğiniz Game Pass kodları, reklam panolarında sergileniyor.

Microsoft'un bu ilginç reklam ile kaç kişinin ücretsiz Game Pass aboneliğinden faydalanabildiği bilinmiyor. Ancak sıradan bir sporseverin maç sırasında reklam panolarını takip edip kodu hızlı bir şekilde değerlendirmek için harekete geçme ihtimalinin çok da yüksek olmadığını düşünürsek sayının çok da yüksek olmayacağını tahmin edebiliriz.

Game Pass'e zam bekleniyor

Bu arada kaçıran takipçilerimiz için hatırlatalım; yaklaşık 2 hafta sonra Game Pass abonelik fiyatlarına zam bekleniyor. Konuyla ilgili detaylara ulaşmak ve Game Pass aboneliğinizi bugünkü fiyatıyla 3 yıla kadar uzatmak için aşağıdaki içeriğimize göz atmanızı tavsiye edebiliriz: