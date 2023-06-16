Oyunseverlerin son kalesi olan, uzun süredir zamlanmadığına şükrettiğimiz Xbox Game Pass de yakında zamlanacak gibi duruyor. Microsoft, internet sitesinde zammın habercisi niteliğinde bir uyarı göstermeye başladı...

Oyunların Türkiye fiyatlarında 1.500 TL seviyeleri yeni standarda dönüşmüşken Xbox’ın yüzlerce oyuna ev sahipliği yapan Game Pass hizmeti, halen hiçbir zam görmedi. Fakat bu durum, çok yakında değişebilir…

Bu olasılığı düşündürten şey ise Xbox Game Pass’in satın alma sayfasına eklenen küçük bir uyarı oldu. Microsoft, Türkiye’den Game Pass satın alımlarında mevcut fiyatlar için “Teklifin süresi 19 gün içinde dolacak” ifadesine yer vermeye başladı.

Xbox Game Pass satın alımında zamlara ipucu olarak değerlendirilen uyarı:

Microsoft, ücretlendirmelerin, abonelikler iptal edilmediği takdirde “normal fiyata ve belirtilen zaman dilimine göre” devam edeceğini ifade etti. İşte zam teorisi, buradaki “normal fiyat” ve "zaman dilimi" nedeniyle daha da güçleniyor. Çünkü bu uyarı, aslında günümüz fiyatlarının “normal fiyat” olmadığı anlamına geliyor.

Zam ihtimalini ortaya çıkaran bir diğer detay ise tüm kullanıcılarda aynı süre sınırının gösterilmesi. Bilirsiniz; Xbox Game Pass, aboneliği ayın kaçıncı gününde aldıysanız o zaman yenilenir. Ancak yukarıda ekran görüntüsünü paylaştığımız uyarıda tüm kullanıcılara aynı gün sınırı gösteriliyor. O gün geldiğinde fiyatların güncellenip güncellenmediğini öğrenmek için Webtekno'yu ziyaret etmeyi unutmayın.

Zam gelse de gelmese de işinizi garantiye almak isterseniz Game Pass aboneliğinizi şimdiki fiyatlardan 36 aya kadar uzatabilirsiniz. Hemen aşağıdaki videoda anlattığımız yöntemi uygulayabilmek için halihazırda devam eden bir aboneliğinizin olması yeterli. (Game Pass aboneliğini uzatma yöntemi maksimum 36 aya kadar geçerli olsa da bazı kullanıcılar daha erken sürede engel ile karşılaşabiliyorlar.)

Zam gelmeden Game Pass aboneliğini uzatmak için aşağıdaki videoda anlattığımız yöntemi deneyebilirsiniz