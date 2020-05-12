Microsoft'un Mail Yığınlarına Getirdiği Yeni Çözüm: RASP

Microsoft tarafından geliştirilen RASP (Reply All Storm Protection) sayesinde artık Office 365 kullanıcıları gelen kutularındaki gereksiz öğelerden kurtulacak.

Herhalde patronunuzdan gelen tonlarca yığıntı ya da gün boyu sürecek olan bir şirket toplantısı duyurusu dışında, sonsuz bir “tümünü yanıtla” çıkmazına giren bir mailden daha korkunç ya da sinir bozucu bir şey yoktur. Office 365 kullanıcılarının da muzdarip olduğu bu mevcut elektronik açmaz için neyse ki teknoloji devi Microsoft’un bir çözümü var.

RASP (Reply All Storm Protection) adı verilen özellik sayesinde BT çalışanları, bu tarz mail kargaşalarına son verebilecekler. Gelin bu özelliğin nasıl çalıştığına birlikte bakalım.

Örneğin, 5.000 kişiden fazla bir alıcı grubuna gönderilen bir maile bir saatlik süre zarfında 10’dan fazla kişiden “tümünü yanıtla” denerek geri dönüldüğünü varsayalım. Böyle bir durumda Office 365'in e-posta istemcisi olan "Exchange" sistemi sonraki dört saat boyunca gönderilecek olan yanıtlara karşı kapanacak. Gruptaki kişilere yanıt vermek isteyenler ise tümünü yanıtla seçeneğinin kullanılmamasının önerilmesi ile beraber “Sohbet çok fazla kişi tarafından kullanılıyor” mesajı ile karşılaşacaklar.

Aslında bu yeni özellik, yalnızca çalışanların kontrolden çıkan “tümünü yanıtla” felaketinden oluşan mail yığınlarından bunalmış olmaları sonucu ortaya çıkmadı. Bu durum aynı zamanda, bir şirketin sunucularının ağırlaşmasına ve hatta çökmesine dahi sebep olabilecek büyük bir trafiğe neden olmaktadır. Tabii ki teknoloji devi Microsoft’un kendisi de biri Mart 2020'de, diğeri ise Ocak 2019'da olmak üzere iki sefer bu durumdan muzdarip oldu. Hal böyle olunca teknoloji devi bu yaraya merhem bulmak adına kolları sıvadı.

Şirketin geliştirmiş olduğu çözümünün bu hafta dünya genelinde kullanıma sunulması bekleniyor. Zamanla bu özelliğin daha esnek hale getirileceğini ifade eden Microsoft, böylelikle BT çalışanlarının daha küçük işletmeler için kendi parametlerini geliştirebileceklerini ifade etti.