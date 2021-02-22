Microsoft, Mart Ayında Bethesda Etkinliği Düzenleyebilir

Xbox dünyasını çalkalayan bir haber ortalıkta dolaşmaya başladı. Bethesda ve Microsoft iş birliğiyle kapsamlı bir etkinlik planlaması oluşturulduğu iddia ediliyor.

Tanınmış oyun muhabiri Jeff Grubb, Xbox ve Bethesda’nın Mart ayında büyük bir etkinlik planladığnı söyledi. Microsoft’un bu etkinlik için ciddi bir bütçe ayırdığı da belirtiliyor.

ZeniMax ve Bethesda gibi oyun dünyasının önemli iki markasını bünyesine katan Microsoft'un bu yıl büyük çalışmalar yapması bekleniyor. Elbette işin daha da önemlisi bu birleşmeden en büyük fayda sağlacayaklar Xbox kullanıcıları. Microsoft'un düzenli aralıklarla Bethesda oyunlarına "indirim" yapma ihtimali bile Xbox'ın tercih nedeni olabilme ihtimalini doğuruyor. Elder Scrolls ve Fallout gibi oyunları geliştiren Bethesda'nın artık daha kapsamlı çalışması olası görülünüyor.

Microsoft’un Bethesda’yı Satın Alma Sözleşmesinin Kapanması Bekleniyor

Bethesda’yı 7.5 milyar dolara satın alan Microsoft’un satın alımı tamamlayıp Mart ayında büyük bir etkinlik planlaması oldukça gerçekçi bir ihtimal. E3 fuarından önce Microsoft’un oyun piyasasını sallayacak bir etkinlikle öne çıkması oldukça muhtemel. Elder Scrolls, Fallout, Doom, Dishonored, Wolfenstein, Starfield, The Evil Within, Prey ve daha birçok oyunun sahibi olan Bethesda’nın RPG dünyasını neredeyse domine ettiği biliniyordu.

Microsoft’un Xbox Podcast’inde konuşan Spencer: “2021 yılında Bethesda’yı bünyelerine kattığı için oldukça heyecanlı olduğunu ve artık tek bir şirket gibi çalışabileceklerini” dile getirdi. Mart ayında bir anda bütün Bethesda oyunları Xbox platformunda indirimli ya da kısıtlı bir süreyle ücretsiz sunulursa kesinlikle şaşırmamak gerekli.

Yeni bir Skyrim ya da Fallout oyunu gelebilir mi?

Microsoft ekibinin en sevdiği pazarlama stratejilerinden biri “devamlılık” olduğu biliniyor. Microsoft’un Bethesda’yı satın almasıyla beraber Elder Scrolls serisinin en iyi çıkış yakalayan oyunu Skyrim’in bir devam oyununun gelebileceği spekülasyonu yavaş yavaş yayılıyor. Fallout PC serisinin devam etmesi de elbette mümkün.

ZeniMax’ın satın alınmasıyla beraber Doom gibi serilerin de devam edeceği neredeyse kesin gibi. Microsoft ilk zamanlarında oyun dünyasında Doom’un tabiri caizse ekmeğini çok fazla yemişti. Bethesda ve ZeniMax’ın satın alım süreçlerinin tamamlanması sonucunda büyük olaylar oyun dünyasını bekliyor gibi görünüyor.