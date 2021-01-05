Elder Scrolls 6'nın Nerede Geçeceği Açıklanmış Olabilir

Bethesda'nın The Elder Scrolls'un resmi Twitter hesabından paylaşmış olduğu "Mutlu Yıllar" tweeti, Elder Scrolls 6'nın nerede geçeceğini açıklamış olabilir.

Dünyanın en büyük oyun stüdyolarından Bethesda, yeni yıla hazırlandığımız 31 Aralık gecesi The Elder Scrolls Twitter hesabından yeni bir tweet paylaştı ve başlangıçta bu tweet, basit bir yeni yıl kutlaması olarak değerlendirildi. Ancak bazı The Elder Scrolls tutkunlarına göre bu tweet, Elder Scrolls 6 hakkında ipuçları taşıyan bir işaretti.

Skyrim haritasına ait bir görselin yer aldığı tweette, “Geçmişi yazıya dökün ve geleceğin haritasını çıkarın. Mutlu Yıllar” ifadeleri yer alıyordu. Çoğu The Elder Scrolls hayranı, bu tweetin “havalı” bir yeni yıl mesajından ibaret olduğunu düşünse de bazı oyunseverler, daha derin anlamlar ortaya çıkardı.

Görseli incelediğimizde haritanın üzerinde üç parlak nokta yer aldığını görüyoruz. Bunlardan biri harita üzerindeki kutuda, biri Skyrim’in kendisinde, diğeri ise haritanın alt kısmında, Hammerfell’da bulunuyor. Söylentilere göre bu üç parlak ışıktan Skyrim’in üzerindeki geçmişi, Hammerfell’ın üzerindeki ise geleceği temsil ediyor. Peki ya üçüncüsü? Evet, bu konuda kimsenin bir tahmini bulunmuyor.

Harita üzerindeki ışıkların anlamları ne olursa olsun The Elder Scrolls’un geleceğinin Hammerfell’da olacağını söylemek çok da yanlış olmayacaktır. Yine de Bethesda’nın Elder Scrolls 6 için heyecan yaratmadan önce ortaya sağlam bir oyun çıkaracağını garanti etmesi gerekiyor. Zira pek çok oyunsever, Fallout 76 nedeniyle stüdyoya karşı hala öfkeli.