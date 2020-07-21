Microsoft, Modern Dosya Gezgini Tasarımını Ortaya Çıkardı

Teknoloji devi Microsoft'un üzerinde çalıştığı Modern Dosya Gezgini'nin tasarımıyla ilgili yepyeni bir görsel ortaya çıktı. Üstelik bu seferki görsel üçüncü parti kaynaklardan değil, direkt olarak şirketten geldi.

Microsoft, Internet Explorer'ın yerine geçen Microsoft Edge tarayıcısının üstünde durmaya ve tarayıcıyı geliştirmeye devam ediyor. Şirket, bugün yayınladığı bir blog yazısında Microsoft Edge tarayıcısına gelecek ve yakın bir süre sonra da kullanıcılarla buluşacak olan özelliklerden bahsetti.

Teknoloji devi, yayınladığı blog yazısında üstünde durduğu ve sürekli olarak tanıtımını yaptığı internet tarayıcısı Microsoft Edge'in üzerine odaklansa da şirketin Modern Dosya Gezgini'ne (Modern File Explorer) ufak bir bakış atmamızı sağladı.

Microsoft'un Modern Dosya Gezgini

Microsoft'un yeniden tasarlanmış Dosya Gezgini'ne dair birçok bilgi ve iddia ortaya atıldı. Tabii ortaya atılan bu bilgiler ve iddiaların kaynağı üçüncü parti kişilerden oluşuyordu. Bu sefer Modern Dosya Gezgini'ne dair görsel direkt olarak Microsoft'un kendisinden geldi.

Yukarıda da görmüş olduğunuz ekran görüntüsü, Microsoft'un akıcı tasarımının nasıl uygulandığının haricinde çok fazla bilgi vermiyor. Ancak bu paylaşım, şirketin Dosya Gezgini tasarımı güncellemesi üzerinde çalıştığını ve yakın bir gelecekte bu güncellemeyi görebileceğimizin bir göstergesi.

Şu an için şirketin üstünde çalıştığı Modern Dosya Gezgini hakkındaki bilgiler sadece bunlarla sınırlı. Yukarıdaki görsel ile daha önce ortaya atılan görseller birbiriyle tam olarak uyuşmuyor. Ancak söz konusu o görsellerin Windows 10X için tasarlanan Dosya Gezgini'nden olması ihtimali de bir hayli yüksek.

Evet, şu an için Modern Dosya Gezgini hakkında bildiklerimiz bu kadar. Peki, siz şirketin yeni tasarımını nasıl buldunuz? Modern Dosya Gezgini'nin tasarımı ile şu anki Dosya Gezgini tasarımı arasında sizce hangisinin tasarımı daha güzel? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.