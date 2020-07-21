Microsoft, internet sitesinde paylaştığı bir görsel ile Windows 10'a gelecek bir yeniliği gösterdi. Bu yenilik, Windows 10'un Başlat Menüsü ve Arama Çubuğu'nun tasarımına ufak bir dokunuş yapılacağını gözler önüne seriyor. Yeni tasarımın ne zaman kullanılacağı şu an için bilinmiyor.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, son işletim sistemi Windows 10 ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, yaptığı çalışmalarla işletim sisteminin daha iyi performans sunmasının yanı sıra, Windows 10'un tasarım açısından da daha şık bir görünüşe sahip olmasını sağlamak istiyor. Şirket şimdi, Windows 10'a gelecek minik ama etkili bir değişimin sinyallerini veriyor.

Microsoft'un "Tips" başlığında bir internet sayfası bulunuyor. Bu internet sayfasında, Microsoft'un hizmetleri ile ilgili hayat kolaylaştıran ipuçları bulunuyor. İşte Microsoft, bu internet sayfasında paylaştığı bir görselle Windows 10'un Başlat Menüsü ile Arama Çubuğu'na ufak bir tasarım değişikliği yapacağını gösteriyor. Görünüşe göre Microsoft, Başlat Menüsü ve Arama Çubuğu'nun keskin yapısını değiştirecek.

Microsoft'un mevcut Başlat Menüsü ve Arama Çubuğu tasarımı şöyle

Yukarıdaki görselde de görebileceğiniz üzere Windows 10'un mevcut Başlat Menüsü ve Arama Çubuğu tasarımı, köşelere sahip olan bir yapıya sahip. İşte Microsoft, göze pek de hoş gelmeyen bu tasarımı az da olsa yumuşatacak gibi görünüyor. Microsoft'un paylaştığı görseller, Windows 10'un ilerleyen dönemlerde yuvarlatılmış köşelere sahip olacağını gözler önüne seriyor.

Microsoft'un yuvarlatılmış köşelere sahip olan Başlat Menüsü ve Arama Çubuğu tasarımı şöyle görünüyor

Microsoft'un Tips sayfasında yer alan bir görsel, Windows 10'daki değişikliği açıkça gözler önüne seriyor. Açık konuşmak gerekirse bu küçük dokunuş bile Windows 10'a yeni bir soluk kazandırmış gibi görünüyor. Ancak tahmin edebileceğiniz üzere bu tasarımın ne zaman kullanımda olacağını bilmek şu an için mümkün değil.

Microsoft'un yuvarlatılmış köşeler girişimi bir ilk değil. Şirket, geçtiğimiz yıl da benzer bir çalışma yapmış ve geliştiricilere yuvarlatılmış köşeleri kullanma imkanı sunmuştu. Ancak bu tasarım değişikliği, o dönemlerde hayata geçirilmemişti. Microsoft bir yıl sonra, bu tasarım değişikliğini yeniden gündeme getirmiş durumda.

Teknoloji devi, geçtiğimiz yıllarda piyasaya sürdüğü Windows 7 ve Windows Vista gibi işletim sistemlerinde bir çeşit yuvarlatılmış köşe tasarımı kullanmıştı. Ancak bu tasarımlar, Windows 10'un yayınlanması ile birlikte tarihin tozlu raflarına kaldırılmış oldu. Şimdi yaşanan gelişme ise Microsoft'un geriye dönüş yapabileceğini açıkça gösteriyor. Ancak Microsoft, bu tasarım değişikliğinden bir kez daha vazgeçebilir ve köşeli tasarımı kullanmaya devam edebilir.