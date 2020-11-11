Microsoft, .NET 5.0'in İlk Kararlı Sürümünü Yayınladı

Microsoft, yazılım geliştirme platformu .NET'in son sürümü olan ".NET 5.0"in tüm geliştiriciler için yayınlandığını duyurdu. Kısa bir süre önce test amacıyla bazı geliştiricilere sunulan platform, önceki sürüme kıyasla daha iyi performans sunuyor. Ayrıca şirket, pek çok alanda da çeşitli iyileştirmeler yaptı.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, uygulama geliştirme platformu .NET'in son sürümünü tüm kullanıcılara sundu. Geçtiğimiz aylarda test amacıyla bazı geliştiricilere sunulan platform, artık tüm uygulama geliştiriciler tarafından kullanılabiliyor. Kullanıcılar, .NET 5.0'le birlikte Windows başta olmak üzere iOS, Android, Linux, macOS, watchOS, tvOS ve WebAssembly uygulamaları geliştirebilecekler.

Microsoft, yenilenen uygulama geliştirme platformuyla yazılımcılara pek çok yenilik sunuyor. Ayrıca geliştiriciler, yeni .NET platformuyla genel performans iyileştirmelerinden de faydalanabilecekler. Bu sayede geliştiriciler için daha iyi bir deneyim sunulmuş olacak. Peki .NET 5.0'le ne gibi yenilikler getirildi?

İşte .NET 5.0'le getirilen yenilik ve iyileştirmeler

Bileşenlerin entegrasyonu iyileştirilirken platformun genel performansı artırıldı.

artırıldı. C# 9 ve F#5 gibi diller için üst düzey programlama geliştirmeleri sunuldu.

sunuldu. .NET kütüphaneleri, Json'lar ve HTTP uzantıları için verilen destek genişletildi. " nullability " değerleri kullanıcılar tarafından açıklamalı olarak verilebilir hale getirildi.

" değerleri kullanıcılar tarafından açıklamalı olarak verilebilir hale getirildi. P95 gecikmeleri düşürüldü .

. Uygulama dağıtım seçenekleri daha iyi. Bu sayede uygulama yayınlamak daha kontrol edilebilir hale geldi.

daha iyi. Bu sayede uygulama yayınlamak daha kontrol edilebilir hale geldi. Windows Arm64 için de destek verilmeye başlandı.

Tüm bu özelliklerle birlikte çok daha fazlasına sahip olan .NET 5.0'le ilgili daha detaylı bilgi sahibi olup, platformu indirmek isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.