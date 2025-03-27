Microsoft, Office uygulamalarına yeni güncelleme geliyor. Word artık bilgisayar açılır açılmaz hazır olacak.

Microsoft, Office uygulamalarını hızlandıracak yeni bir özellikle karşımızda. İlk olarak Word uygulamasında kullanıma sunulacak bu özellik sayesinde uygulamaların açılış süreleri kısalacak.

Microsoft’un mayıs ayında yayımlayacağı yeni özellikle birlikte bilgisayarınızı açtığınızda Word arka planda kendini hazır hâle getirecek ve siz tıkladığınız anda çok daha hızlı açılacak.

Yeni özellik için minimum 8 GB RAM şartı aranıyor

Bilgisayarın açılışında otomatik olarak devreye girecek "Açılış Hızlandırma" adlı zamanlanmış görev, uygulamaları arka planda hazır tutacak şekilde tasarlandı. Bu özellik sayesinde kullanıcıların Word uygulamasını açarken yaşadıkları bekleme süresinin belirgin ölçüde azalacağı ifade edildi. Microsoft ayrıca ilerleyen dönemde diğer Office uygulamalarının da benzer şekilde hızlandırılacağını açıkladı.

Microsoft'un duyurduğu bu yeni özellikten yararlanmak için bilgisayarlarda en az 8 GB RAM ve minimum 5 GB boş depolama alanı bulunması gerektiği açıklandı. Şirket, enerji tasarrufu modunun etkin olduğu durumlarda özelliğin otomatik olarak devre dışı kalacağını belirtti. Kullanıcılar istemedikleri takdirde, özelliği doğrudan Word uygulamasının içindeki ayarlardan kapatabilecek. Ayrıca zamanlanmış görevin manuel olarak silinebileceği ancak Office güncellemeleri sırasında bu görevin yeniden oluşturulacağı bilgisi paylaşıldı.

Microsoft, işletim sistemi optimizasyonlarını gerçekleştirmek için bu tür zamanlanmış görevleri sıklıkla kullandığını açıkladı. Benzer yöntemlerin Google ve çeşitli bilgisayar üreticileri tarafından da tercih edildiğini belirten şirket, bu firmaların özellikle güncelleme süreçlerinde söz konusu görevlerden yararlandıklarını paylaştı. Öte yandan Adobe gibi birçok yazılım üreticisinin, kullanıcıların manuel olarak kontrol edebildiği klasik başlangıç yöntemlerini tercih etmeye devam ettiği ifade edildi.