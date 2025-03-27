Microsoft, yıllardır elini sürmediği oturum açma sayfasını yenilediğini duyurdu. Şirketin yeni tasarım dili "Fluent 2"ye odaklanan sayfa, oldukça modern görünüyor.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft'tan tüm kullanıcılarını etkileyen bir hamle geldi. Şirket, Microsoft hesabımızda oturum açmamızı sağlayan "login.live" sayfasının tasarımını değiştirdi. Bu sayfa, belki de 10 yıldır aynı tasarıma sahipti.

Microsoft'un yeni oturum açma sayfası, oldukça modern görünüyor. Üstelik koyu teması da bulunuyor. Şirketin "Fluent 2" isimli tasarım dilini benimseyen tasarım, performans ve kullanım kolaylığı açısından da bazı iyileştirmelere ev sahipliği yapıyor.

Microsoft'un yeni oturum açma sayfası böyle görünüyor

Microsoft tarafından yapılan açıklamaya göre yapılan değişiklik, ilk aşamada Xbox cephesinde kullanıcılara sunulacak. An itibarıyla başlayan geçiş süreci, nisan ayı boyunca da devam edecek. Microsoft, Xbox için web ve mobil sürümü güncelledikten sonra Outlook gibi diğer hizmetlerinde de yeni tasarımı kullanmaya başlayacak. Bu arada; yeni tasarımın tüm hizmetler için karanlık mod destekleyeceğini söyleyelim.

Yaptığımız kontrollerde yeni tasarımın bizler için kullanılabilir olmadığını gördük. Bu da dağıtım aşamasının devam ettiği anlamına geliyor. Yeni tasarım, belki sizin için çoktan gelmiş olabilir. Eğer yeni tasarımı denediyseniz neler hissettiğinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.