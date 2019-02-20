Son bir yıldır çok ciddi Windows 10 sorunlarıyla uğraşan Microsoft, belirli Windows 10 sürümleri için build 17134.619 güncellemesini yayınladı.

Dünyanın en büyük yazılım şirketi olan Microsoft, Windows 10’un 1803, 1709 ve 1703 sürümleri için build 17134.619 güncellemesini yayınladı. Sürüm 1809 yüklü olan Windows 10 kullanıcıları ise dünyanın en popüler işletim sisteminde bulunan pek çok hatayı gideren build 17134.619 için biraz daha beklemek zorunda kalacaklar.

Windows 10 build 17134.619 güncellemesi ile birlikte düzeltilen hatalardan bazıları şu şekilde;

Bir uygulamayı güncelledikten sonra uygulamaya özel kayıt defteri anahtarının silinmesi sorunu giderildi.

Yeni oyunlarda görülen 3D uzamsal ses uyumluluğu sorunları giderildi.

Bazı kullanıcıların Başlat menüsünde ya da görev çubuğunda web linki sabitlemesini engelleyen hata giderildi.

Universal C çalışma zamanındaki _stricmp() gibi büyük/küçük harf duyarlı dize karşılaştırma işlevlerinin performansı iyileştirildi.

Güncellemelerin cihaz ve uygulama uyumluluğu değerlendirme sorunu giderildi.

UE-VAppmonitor güvenilirliği geliştirildi.

Windows Information Protection ile korunan dosyaların Bluetooth ile yönetici olunmayan bilgisayarlara aktarılması sorunu giderildi.

Explorer proxy ayarlarında OOBE kurulumu sırasında ortaya çıkan bir hata giderildi.

Bazı kullanıcıların kablosuz ağ profilini filmesini engelleyen sorun giderildi.

Bazı uygulamaları kullanırken ya da bazı sistemlerde oturum açıp kapatırken ortaya çıkan ‘STOP 0x1A’ hatası giderildi.

Zaman Çizelgesi özelliğinde Dosya Gezgini’nin çalışmayı durdurması hatası giderildi.

Fotoğraflar uygulamasını Posta uygulamasında açtığınızda çalışmamasına neden olan hata giderildi.

PLMDebug.exe aracını Universal Windows Platform (UWP) uygulaması ile kullandığınızda hata ayıklama oturumlarının kaybedilmesi sorunu giderildi.

Gelişmiş Always On VPN (AOVPN), tekrar bağlanma ve bağlantıyı kesme işlevlerine sahip.

Güncelleme ile ilgili daha fazla bilgi almak için (İngilizce) buraya tıklayabilir ve Windows 10 build 17134.619’un getirdiği tüm düzeltmeleri inceleyebilirsiniz.