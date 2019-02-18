Yerini artık iyice Windows 10'a kaptırmaya başlayan Windows 7 için büyük bir güvenlik güncellemesi yolda.

Microsoft, emektar işletim sistemi Windows 7'nin fişini çekeceğini duyurmuş olsa da 'şu an için' Windows 7 kullanıcılarını güncellemelerden mahrum bırakmıyor. Yazılım devi, önümüzdeki ay Windows 7 için büyük bir güvenlik güncellemesi yayınlayacak.

SHA-1 algoritmasını bırakarak daha güvenli bir deneyim sunan SHA-2'ye geçiş yapacak olan Microsoft, güncellemeyi kurmayan kullanıcılara ise Temmuz 2019'dan itibaren başka bir güvenlik güncellemesi vermeyecek. Günümüzün en çok kullanılan ikinci Windows sürümü olan Windows 7'nin güncelleme desteği 14 Ocak 2020'de kesilecekken, bahsettiğimiz SHA-2 güncellemesini kurmayan kullanıcılar için destek bu yaz kesilmiş olacak.

Görünüşe göre Microsoft, Windows 7'nin fişini tamamen çekmeden önce onu daha güvenli bir işletim sistemi haline getirmeye çalışıyor. Windows 7'nin bu kadar yakın bir zamanda hayatımıza veda edecek olması ise oldukça üzücü.