Microsoft Açıkladı: Project Reunion Nedir?

Microsoft, Reunion adını verdiği projesinin geliştiricilerin kafasında oluşturduğu soru işaretlerini gidermek için detaylı bir açıklama yayınladı. Yayınlanan açıklamada Project Reunion’ın ne olduğu ve ne olmadığı detaylı bir şekilde anlatıldı.

Microsoft, Build 2020 etkinliğinde Project Reunion’ın duyurusunu gerçekleştirdi. Project Reunion, Windows 10’da Win32 ve UWP uygulama geliştirme için birleştirme aracı olarak tasarlandı. Tabii bu seneki Build etkinliğinin dijital olarak gerçekleştirilmesi sebebiyle Microsoft, bu aracı geliştiricilerle buluşturamadı.

Birçok geliştiricinin kafasında Project Reunion’ın amacının ne olduğu ve neler yapabildiği konusunda soru işaretleri oluştu. Şirket, bu soru işaretlerini gidermek için GitHub platformu üzerinden açıklayıcı bir metin yayınladı. Projenin açık kaynak sayfasında güncelleme yapan Microsoft, Reunion’ın ne olduğu ve ne olmadığı hakkında detaylı bir açıklama yaptı.

Project Reunion:

Project Reunion, şu anki Win32 ve Universal Windows Platform (UWP) API’lerini birleştiriyor. Project Reunion, Windows’tan ayrı olarak da çalışabilecek ve geliştiricilerin aracı Budget gibi kullanabilmelerine izin verecek.

Bu serviste geliştirilen uygulamalar, Windows 10 çalıştıran tüm cihazlarda kullanılabilecek. Microsoft; WebView 2, MSIX ve WinUI 3 dâhil olmak üzere bazı API’lerin Project Reunion ile çalışmaya başladığını açıkladı.

Microsoft, GitHub sayfasında Project Reunion’ı şöyle açıklıyor: “Project Reunion, birçok Windows sürümündeki her tür uygulamadan güçlü Windows platformu işlevselliğine erişmek için uygulamalarınızda kullanabileceğiniz kütüphaneler, çerçeveler, bileşenler ve araçlar takımıdır.”

Şirket, Project Reunion’ın ne olmadığını ise şöyle açıklıyor:

Project Reunion, yeni bir uygulama modeli ya da Windows’tan bir platform değildir.

ya da Windows’tan bir platform değildir. Project Reunion, uygulamalar için yeni bir paketleme ya da yalıtım modeli değildir.

değildir. Project Reunion, uygulamalar için yeni bir güvenlik ya da gizlilik modeli değildir.

değildir. Project Reunion, uygulamanızı bulutta çalıştırmanızı sağlayacak bir şey değildir.

Microsoft’un Project Reunion’ı hakkında daha fazla bilgi almak için projenin GitHub sayfasını ziyaret edebilirsiniz.