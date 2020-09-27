İki teknoloji devi Microsoft ve Qualcomm, Windows 10 işletim sisteminde Snapdragon işlemci uyumluluğu için iş birliklerini genişlettiklerini duyurdu. İş birliğinin genişlemesiyle birlikte Windows 10'daki uygulama uyumluluğunun da artması bekleniyor.

Mobil işlemciler denildiğinde akla ilk gelen şirketlerden bir tanesi Qualcomm oluyor. Hâlihazırda bu pazarda bir hayli güçlü olan şirket, ilerleyen dönemlerde de etki alanını ve gücünü daha da artıracak gibi duruyor.

ABD merkezli yarı iletken üreticisi Qualcomm ve Microsoft, iş birliklerinin genişlediğini duyurdu. İki şirket arasında genişletilen iş birliği, Windows 10 sistemi ve Qualcomm Snapdragon mobil platformu uyumluluğunu güçlendirecek, yeni ve App Assure isimli bir plan yayınlanacak ve Microsoft Store'da daha fazla uygulama bulunmasının önünü açacak.

Microsoft ve Qualcomm arasındaki iş birliği

Bu iki dev şirketin aralarındaki anlaşmanın, ARM tabanlı PC ekosisteminin gelişmesine yardımcı olacağı da düşünülüyor. Microsoft, bu seneki Ignite konferansında Qualcomm ile daha derin bir iş birliğinin duyurusunu gerçekleştirmişti. Bu genişleyen iş birliği sayesinde Snapdragon platformdan gücünü alan Windows 10 cihazların uygulama uyumluluğu ve enerji tüketimi de geliştirilecek.

Microsoft'un Ignite konferansı sırasını duyurusunu yaptığı bir diğer şey de Uygulama Garanti planının genişletilmesiydi. Genişletilen bu yeni planla birlikte, ARM mimarili işlemcilere sahip Windows 10 işletim sisteminde daha fazla uygulama desteği bulunacak.

Qualcomm Technologies Kıdemli Başkan Yardımcısı Keith Kressin, mobil hesaplamanın geleceğinin ince ve fansız dizüstü bilgisayarların hızına ve esnekliğine ve ikisi bir yerde bataryalara odaklanacağını söyledi. Kressin, 5G ve 4G LTE bağlantısının ve birkaç gün süren batarya ömrünün kullanıcı deneyimini geliştireceğini dile getirdi.

Qualcomm haricinde MediaTek de ARM mimarili işlemcileriyle Chromebook pazarına giriş yapacak. Microsoft'un desteğini açıklaması sonrasında dizüstü bilgisayar pazarının ARM mimarili çekirdek trendini tetiklemesi bekleniyor. Tabii bu sayede Qualcomm ve MediaTek'in satışları da diğer işlemci üreticilerine göre bir hayli artış gösterecek.