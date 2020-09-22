Qualcomm, orta segment akıllı telefonlar için geliştirdiği yeni işlemcisi Snapdragon 750G 5G'yi duyurdu. Dahili 5G modeme sahip olan işlemci, 192 MP'e kadar tek kamera destekliyor.

Mobil işlemciler söz konusu olduğunda akla ilk gelen şirketlerden Qualcomm, orta segmentteki en yeni işlemcisi olan Snapdragon 750G 5G’yi resmi olarak duyurdu. Snapdragon 730G’nin güncellenmiş versiyonu olarak karşımıza çıkan Snapdragon 750G 5G, yüzde 20’ye varan performans artışı vadediyor.

Qualcomm Kryo 570 CPU’dan gücünü alan Snapdragon 750G 5G, grafik noktasında ise Qualcomm Adreno 619 GPU’ya güveniyor. İşlemci, Qualcomm Snapdragon Elite Gaming desteği sayesinde oyunlarda düşük gecikme sunacak. Snapdragon X52 5G modem ile gelen işlemci, çoklu SIM, hem mmWave hem de 6 GHz altı 5G bağlantılarını destekliyor.

Saniyede 4 trilyon işlem kapasitesine sahip olan 5. nesil Qualcomm AI Motoru, Snapdragon 730G'ye kıyasla yüzde 20 daha yüksek performans sunarak Snapdragon 750G 5G’nin güç verdiği cihazlara daha fazla yapay zeka kapasitesi sunmasını mümkün kılıyor. 5. nesil AI Motoru motoru, sesli görüşmelerde gürültü önleme gibi önemli bir özellik sağlayabildiği gibi, görsellerde de kumlanmanın önüne geçebiliyor.

Qualcomm Snapdragon 750G 5G özellikleri

İki adet 2,2 GHz Kryo 570 yüksek performans, altı adet 1,8 GHz Kryo 570 güç tasarruf çekirdeğine sahip Cortex A55 tabanlı CPU

Qualcomm Snapdragon X52 5G modem

Qualcomm Adreno 619 GPU, OpenGL ES 3.2, OpenCL 2.0 FP

Vulkan 1.1, DirectX 12 desteği

Full HD’de 120 Hz, QHD’de 60 Hz ekran desteği

HDR10, HDR10+

4K HDR10 PQ ve HLG [H.264 (AVC), H.265 (HEVC) VP8 ve VP9] video oynatma desteği

Hexagon Voice Assistant, Qualcomm Aqstic ses kodeği

32 MP tek/16 MP çift ve 192 MP tek kamera desteği

Qualcomm Spectra 355L görüntü işleme işlemcisi

4K HDR video, 720p 240fps ağır çekim video kaydı desteği

12 GB’a kadar LPDDR4x 2133MHz RAM desteği

802.11ax (Wi-Fi 6), 802.11ac Wave 2 x 2 MU-MIMO, Bluetooth 5.1, NFC, GPS, Glonass, BeiDou, Galileo, çift frekans GNSS, USB 3.1, USB-C bağlantı desteği

Qualcomm Quick Charge 4+ hızlı şarj desteği

Qualcomm tarafından yapılan açıklamalara göre Snapdragon 750G 5G’yi bu yılın sonlarına doğru akıllı telefonlarda görmeye başlayacağız. Xiaomi, Snapdragon 750G 5G kullanan ilk akıllı telefonun kendisi tarafından tanıtılacağını onayladı.