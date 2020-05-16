Microsoft, Dark Reader uzantısının geliştiricisinden gelen raporlar sonucunda uzantı mağazasındaki birkaç sahte ve zararlı uzantıyı kaldırdı. Uzantı mağazasında zararlı kodları içeren sahte Dark Reader uzantıları bulunuyordu.

İçinde bulunduğumuz yaşam koşulları nedeniyle dijital ayak izlerimize dikkat etmemiz gereken şu günlerde kullandığımız uygulama ve servislerin güvenliği bir hayli önem taşıyor. Bu platformlar güvenliği sağlamak için uğraşmaya devam etseler de aynı şekilde kötü niyetli kişiler de bir şekilde bir açık yakalamaya çalışıyor.

Günümüzde çoğunluk tarafından kullanılmasa da hâlâ belli bir kitle tarafından kullanılan Microsoft Edge de son olarak güvenlik konusunda bir hamle yaptı. Microsoft, kendi tarayıcısının her geçen gün genişleyen uzantı mağazasında kötü niyetli uzantıları kaldırmaya başladı.

Sahte uzantılar kaldırıldı:

Zararlı kodları bünyesinde barındıran uzantıları tespit eden Microsoft, uzantı mağazasından diğer kullanıcıların söz konusu uzantıları edindiği tamamen kaldırdı. Dark Reader isimli bir uzantının geliştiricisi, uzantı mağazasında yer alan diğer uzantıları incelediğinde kendi uzantısının kötü amaçlı kodlarla donatılmış versiyonlarıyla karşılaştı. Geliştirici, durumu Microsoft’a bildirince şirket de harekete geçti.

Microsoft Edge haricinde Google Chrome ve Firefox için de yayınlanmış olan Dark Reader isimli uygulama, internet sitelerinin içeriğini karanlık moda çeviriyordu. Ancak bu uzantıyı indirmek isteyen kullanıcıların karşısına aynı veya benzer isimli birçok uzantı daha çıkıyordu. Dolayısıyla kullanıcılar zaman zaman yanlış uzantıyı indirerek kendilerini tehlikeye atıyordu.

Bunun sonucunda Dark Reader, Microsoft’a haber vermenin yanı sıra bir de uyarıcı bir blog yazısı paylaştı. Yazıda diğer uygulamalarda tespit edilen kötü amaçlı kodlara da yer verildi. Yazıya göre yukarıdaki kod, .png uzantılı bir dosya içine iliştirilmişti. Bu kodu geliştiren kişiler, uzantıyı indiren kişinin gezdiği sayfalarda doldurduğu tüm bilgileri elde edebiliyordu.

Dark Reader uzantısının sahte ve zararlı kopyaları, Microsoft Edge’in yanı sıra Firefox’un da uzantı mağazasından kaldırıldı. Dark Reader, ayrıca kullanıcılara orijinal uzantıyı indirip indirmediklerini kontrol etmeleri gerektiğini söyledi. Eğer Dark Reader uzantısını indirdiyseniz, kullandığınız uzantının orijinal olup olmadığını kontrol etmelisiniz.