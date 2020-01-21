WhatsApp Web Karanlık Mod Nasıl Kullanılır?

Kullanıcıların pek çok uygulama için ısrarla talep ettiği, karanlık mod WhatsApp Web'e geldi. Bir geliştirici tarafından üçüncü parti olarak geliştirilen karanlık modu kullanmanız için yapmanız gerekenleri anlatıyoruz. Peki WhatsApp Web karanlık mod nasıl açılır? Nasıl yüklenir ve kullanılır? Gelin açıklayalım.

Facebook’un mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın bilgisayar sürümü WhatsApp Web, uzun bir süredir hem tarayıcı hem de uygulaması üzerinden hizmet veriyor. Her geçen gün yeni özelliklere kavuşan uygulama, karanlık mod desteğini bir türlü alamıyor.

İşte bu eksiklikten yola çıkan bir yazılımcı, WhatsApp Web'e özel olarak karanlık mod geliştirdi. Böylece daha WhatsApp'ın Android ve iPhone (iOS) uygulamalarına bile gelmeyen karanlık mod, WhatsApp Web'e gelmiş oldu.

WhatsApp Web karanlık mod hakkında:

Bağımsız bir geliştirici olan “m4heshd”, Github sayfasında Windows ve MacOS için WhatsApp Web’e karanlık mod getiren bir yazılım paketi yayınladı. Yazılım, NodeJS kurulum tipini kullanıyor. Ayrıca geliştiriciye göre güvenlik endişesi taşımamıza gerek yok. Yükleme sırasında yazılım sadece WhatsApp Web’in arayüzünden sorumlu dosyalarda değişiklik yapılıyor.

Yine de WhatsApp Web karanlık mod yazılımının üçüncü parti olduğunu ve bu sebeple, bilgilerinizin üçüncü şahısların eline teslim etme riski taşıdığını belirtelim. WhatsApp Web karanlık modu

WhatsApp Web karanlık mod nasıl yüklenir?

Bağlantılara tıklayarak mod için gerekli dosyaları indirin ( Windows , MacOS - 13,2 MB)

, - 13,2 MB) WhatsApp Web'in resmi uygulamasını indirin,

İndirdiğiniz resmi WhatsApp Web uygulamasını açın,

İndirdiğiniz karanlık mod dizini içerisindeki WADark dosyasını çalıştırın,

Dosyayı çalıştırdığınızda WhatsApp karanlık moda kavuşacak.

Karanlık modu kaldırmak istediğinizde WADark klasörünü silebilirsiniz.

Eğer bilgisayarınız MacOS ile çalışıyorsa WADark yüklemeis sırasında güvenlik uyarısı alabilirsiniz, Ayarlar bölümüne giderek yüklemeye izin vermeniz gerekiyor. eğer Windows için yükleme yapacaksınız, böyle bir uyarıyla karşılaşmıyorsunuz. Modu yükledikten sonra WhatsApp Web resmi uygulaması her açıldığında karanlık mod ile karşınıza çıkacak.

Karanlık mod furyası, özellikle AMOLED ekrana sahip akıllı telefonlar yaygınlaştığı için hiç de boşuna değil. Zira bu ekranlar, karanlık olan bölümler için enerji harcamadıklarından, batarya ömrünü uzatabiliyorlar. Elbette bunun için önce WhatsApp ekibi başta olmak üzere tüm büyük geliştiricilerin kullanıcıları duyması gerekiyor. Bilgisayarlarda ise enerji tasarrufundan çok, tasarım açısından gözü yormayan bir özelik olarak ön plana çıkıyor.