Microsoft, yeni çıkan ürünleri anında deneyimlemenizi sağlayan Fast Ring uygulamasının üyelerine Windows 10 19H1'in 18343 sürümünü yayınladı.

Bu son güncelleme çoğunlukla hata düzeltmelerine yoğunlaşsa da Windows’un Sandbox özelliğine geliştirmeler ekliyor. Windows 10 19H1’in son sürümünün yayınlanmasına çok yaklaşmışken, Microsoft birçok uygulamanın fişini çekti ve hatta birkaç özelliğin bile kaybolduğunu görmek mümkün.

18343 yamasında Sandbox’a gelen geliştirmelerin dışında, sadece iki tane kayda değer hata düzeltmesi mevcut. İlki, Intel64 Family 6 Model 142 ve Intel 64 Family 6 Model 158 işlemcilerde meydana gelen ‘Connected Standby’ hatası. Bir diğeri ise ‘Bu bilgisasyarı sıfırla’ seçeneğinde meydana gelen bir hata.

Güncellemeye rağmen Windows 10’un bu sürümünde hala önemli hatalar mevcut:

Anti Hile yazılımı kullanan oyunları açarken meydana gelen bir hata.

Creative X-Fi ses kartlarının tam optimizasyonlu çalışmaması.

Gece ışığı modundaki birkaç hata.

Bazı Realtek SD kart okuyucularının tam optimizasyonlu çalışmaması.

Windows Sandbox uygulamasındayken Narrator seçeneklerine girmeye çalıştığınızda Ayarlar uygulamasının çökmesi.

Fare imlecinin renginin oturumu açıp kapadıktan sonra değişmesi.

Birden fazla Çince oyunun çalışmaması

Eğer Fast Ring uygulamasına dahilseniz, güncellemeyi indirmek için Ayarlar'a gidebilirsiniz.