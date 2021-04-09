Microsoft, siber saldırı tehditlerine karşı yürütülen güvenlik çalışmalarında araştırmacılara ve veri bilimcilere yardımcı olacak açık kaynak kodlu bir siber saldırı simülatörü yayınladı. CyberBattleSim isimli bu yeni simülatör, Python tabanlı Open AI Gym araç takımını kullanıyor.

Siber saldırılar, teknoloji çağında sıradan bir internet kullanıcısından teknoloji devlerine kadar herkesin karşılaştığı en büyük sorunlardan biri. Google, Microsoft ve Apple gibi teknoloji devleri de sık sık siber saldırıların kurbanı oluyorlar ve bu da aslında bizim verilerimizin de sürekli risk altında olması anlamına geliyor.

Ancak tabii ki veri bilimciler ve güvenlik araştırmacıları sürekli olarak bu konuda çeşitli çalışmalar gerçekleştirerek açıkları minimum seviyeye indirip gelebilecek olası siber saldırılara karşı hazırlanıyor. Microsoft da bu çalışmalara destek olabilmek için yeni bir simülatör yayınladı. Bu yeni simülatör, yapay zeka kaynaklı siber saldırılara karşı yürütülen çalışmalarda kullanılabilecek. Araştırmacılar simülatör sayesinde yapay zeka destekli siber saldırıları gerçekleştiren siber ajanların nasıl hareket ettiğini inceleyerek nasıl aksiyon almaları gerektiğini öğrenebilecek.

CyberBattleSim nasıl çalışacak?

Micrsoft'un siber saldırı simülatörü CyberBattleSim'de ağa önceden tanımlanan bir dizi güvenlik açığından yararlanarak ağın bir kısmını ele geçirmeye çalışan, simüle edilmiş bir saldırgan yer alacak. Simüle edilen bu saldırgan ağda hareket ederken, savunmacı bir ajan, saldırganın varlığını tespit etmek ve saldırıyı kontrol altına almak için ağ etkinliğini izleyecek.

CyberBattleSim'i GitHub üzerinden açık kaynak kodlu olarak paylaşan Microsoft, yayınladığı blog yazısında ''CyberBattleSim, bilgisayar sistemlerinin karmaşıklığının oldukça soyut bir simülasyonunu oluşturmanın bir yolunu sunarak, pekiştirmeli öğrenme bağlamında siber güvenlik zorluklarını çerçevelemeyi mümkün kılıyor. Bu araç setini paylaşarak, toplumu çalışmalarımızı geliştirmeye, simüle edilmiş ortamlarda siber ajanların nasıl etkileşime girdiğini ve geliştiğini araştırmaya ve bu çalışmaların siber ajanların nasıl davranacağını anlamamıza nasıl yardımcı olduğunu keşfetmeye teşvik ediyoruz.'' sözleriyle açık bir çağrı ile herkesi projeyi geliştirmeye davet etti.