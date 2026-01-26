Tümü Webekno
Microsoft, Son Windows 11 Güncellemesini Kaldırmanızı Önerdi! İyi de Neden?

Microsoft'un Windows 11 için yakın zamanda yayımladığı bir güvenlik güncellemesi, uygulamalarda donma ve çökmelere, siyah ekranlara ve diğer problemlere neden oldu. Şirket, kullanıcılarına güncellemeyi kaldırmalarını önerdi.

Microsoft, Son Windows 11 Güncellemesini Kaldırmanızı Önerdi! İyi de Neden?
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Microsoft, kullanıcı deneyimini iyileştirmek için düzenli olarak Windows 11’e güncellemeler yayımlıyordu. 13 Ocak itibarıyla da Windows 11 kullanıcılarına “KB5074109” numaralı bir ocak ayı güvenli güncellemesi sunulmaya başlanmıştı. Ancak bu güncelleme, bazı sorunları da beraberinde getirdi.

Öyle ki KB5074109 güncellemesinin ardından birçok kullanıcı, işletim sistemi genelinde problemler yaşamaya başladığını bildirdi. Uygulamalarda donma veya çalışmama, siyah ekran sorunları, uygulamaların çökmesi gibi birçok farklı sorun ortaya çıktı.

Microsoft, çözüm üzerinde çalışırken kullanıcılara güncellemeyi kaldırmayı önerdi

wi

En çok etkilenenler Outlook tarafında. Kullanıcılar, Outlook’un donduğunu veya “Yanıt Vermiyor” sorunuyla karşılaştığını ifade etmiş. Hatta bazıları uygulamanın güncelleme sonrasında “kullanılamaz” hâle geldiğini bile söylemiş. Bunun dışında sistem genelinde benzer sorunlar yaşanıyormuş. Dosya Gezgini özelleştirmelerinin bozulması ve OneDrive veya Dropbox gibi bulut depolama hizmetlerine erişmeye çalışırken uygulamaların donması, siyah ekranlar ve dahası gelen bilgiler arasında.

Microsoft, sorun için kalıcı bir çözüm üzerinde çalıştığını söylerken bu süreçte kullanıcıların neler yapabileceği konusunda da açıklamalar yaptı. İlk olarak tarayıcıdan Outlook’un web servisini kullanmalarını, sorun çözülene kadar masaüstü sürümü tercih etmemeleri önerildi. Ancak diğer uygulamalarda ve sistem genelinde yaşanan sorunlar için bu tarz bir çözüm yok.

Hataların ciddi anlamda yaygın olmasının ardından Microsoft, çözüm üzerinde çalışırken güncellemenin kaldırılması makul bir geçici çözüm olduğunu belirtti. Sorun yaşayan kullanıcılar, “Ayarlar > Windows Güncellemeleri > Güncelleme geçmişi > Güncellemeleri kaldır” bölümünden KB5074109 güncellemesini kaldırabilir ve Microsoft’un bir çözüm güncellemesi yayımlamasını bekleyebilir.

