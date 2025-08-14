Microsoft’un son Windows 11 güncellemesi, beklenmedik şekilde bazı kullanıcılar için sorunlu bir başlangıç yaptı. Ağustos ayında yayımlanan KB5063878 kodlu bu paket, yükleme aşamasında çeşitli teknik aksaklıklar çıkarıyor. Ortaya çıkan hata kodları, hem bireysel kullanıcıları hem de kurumsal sistem yöneticilerini etkilemiş durumda.

Microsoft’un Windows 11 için yayımladığı Ağustos ayı KB5063878 güncellemesi, bazı bilgisayarlarda yükleme hatalarına yol açıyor. Kullanıcılar, yükleme sırasında 0x80240069, 0x80240031 ve 0x800f0922 gibi hata kodlarıyla karşılaşıyor.

Yayımlanan bu zorunlu güncelleme Quick Machine Recovery adlı yeni bir özelliğin yanı sıra çeşitli iyileştirmeler sunuyor. Quick Machine Recovery, BT yöneticilerinin bilgisayar sorunlarını uzaktan tespit edip cihazı yeniden başlatmasına olanak tanıyor.

Known Issue Rollback yöntemi geçici çözüm sunuyor

Raporlara göre güncelleme, hem yeni kurulmuş sistemlerde hem de daha önce birçok güncelleme almış cihazlarda başarısız olabiliyor. Özellikle Windows Server Update Services (WSUS) üzerinden güncelleme yapan kurumsal sistemlerde bu sorun daha sık görülüyor. Microsoft ise durumu doğrulayarak “bilinen hata” listesine ekledi.

Şirket ise geçici çözüm olarak “Known Issue Rollback” yöntemiyle sorunlu güncellemenin geri alınabileceğini söylüyor. Aynı zamanda Windows Kayıt Defteri’nde değişiklik yapmak veya PowerShell komutları çalıştırmak gibi alternatif yöntemler de öneriliyor. Güncellemeyi beklemeden yüklemek isteyenler için Microsoft Update Catalog üzerinden manuel kurulum seçeneği de mevcut.

Mevcut bilgiler ise Microsoft’un kalıcı bir düzeltme üzerinde çalıştığını gösteriyor. Bu süreçte kullanıcıların, sistem sorunlarını önlemek için geçici çözümleri uygulaması veya güncellemeyi manuel olarak yüklemeyi tercih etmesi öneriliyor.