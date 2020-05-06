2020’nin bahar aylarında tanıtılacağı söylenen ve bir süredir gelen yeni haber ve bilgilerle gündem olan Microsoft’un taşınabilir bilgisayarı Surface Go 2 sonunda tanıtıldı. Microsoft yeni cihaza dair detaylı özelliklerin ve tasarımın görülebileceği bir video yayınladı ve fiyat bilgilerini paylaştı.

Çalışma, sosyalleşme ve öğrenme metotları günden güne değişirken bu konularda en büyük yardımcılarımız taşınabilir bilgisayarlar ve tabletler olarak öne çıkıyor. Microsoft da tablet bilgisayarı Surface Go’nun yenilenmiş ve geliştirilmiş versiyonu olan Surface Go 2’yi sonunda tanıttı.

Rakiplerine göre uygun fiyatı ve kullanım kolaylığı bakımından teknoloji tutkunlarının yeni gözdesi olmaya aday cihazın özellikleri ve fiyatı kullanıcılarla paylaşıldı. Dilerseniz gelin lafı daha fazla uzatmadan cihazın özelliklerine yakından bakalım.

Surface Go 2 özellikleri:

Hafif, taşınabilir tasarımı ve donanım gücüyle öne çıkan cihaz; 10,5 inç PixelSense ekranı, geliştirilmiş pil ömrü ve 8. nesil Intel Core M işlemcisiyle %64’e kadar daha yüksek performansa sahip bir model olarak karşımıza çıkıyor. Microsoft, Surface Go 2 ‘ye eklediği Studio Mics isimli çift mikrofon sayesinde Teams toplantıları ya da video sohbetleri için ses netliğini artırmayı ve arka plan gürültüsünü azaltmayı amaçlıyor. Bunların yanında cihaz, düşük ışıkta dahi keskin bir görüntü sunmayı vadeden 5 MP çözünürlüğe sahip bir ön kamerayla beraber geliyor.

Evden çalışmanın yaygın hâle geldiği günümüz koşullarında belge taramaları ya da beyaz tahtaları kaydetmeyi kolaylaştıracak yeni bir kamera uygulamasına da sahip olacağı aktarılan Surface Go 2, Surface Pen isimli bir akıllı kalemle çalıştırılabiliyor. Surface Pen, uzaktan eğitim alan öğrencilerin ve uzaktan çalışanların belgeler üzerindeki işlemlerini kolaylaştırırken cihazın kullanımını da daha basit hâle getirmiş oluyor. Cihazın özelliklerinin ve tasarımının rahatça görüleceği bir tanıtım videosu da yayına girmiş durumda. Videoyu yukarıdan izleyebilirsiniz.

Surface Go 2 fiyatı:

Microsoft’un tanıtacağı yeni tabletin uygun fiyatlı olacağı söylentilerinin ardından Surface Go 2’nin en fazla merak edilen tarafı olan fiyat konusunda da net bir yanıt verildi. Platin, siyah, kırmızı ve buz mavisi renklerine sahip kapak, kılıf ve aksesuarlarla kişiselleştirilecek tabletin başlangıç fiyatı 399 dolar (vergisiz 2.867 TL) olacak ve cihaz 12 Mayıs tarihinden itibaren satışa sunulacak.