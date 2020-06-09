Microsoft Swiftkey’in iOS Sürümüne Türkçe Dil Desteği Geldi

Dünyanın en popüler klavye uygulamalarından Microsoft SwiftKey, yeni bir güncelleme aldı. iOS sürümü için yayınlanan güncelleme ile birlikte uygulamaya Türkçe dahil 400 yeni dil desteği geldi. Microsoft SwiftKey 2.7.9 sürümüyle birlikte gelen tüm yenilikler haberimizde.

İlk kez 2008 yılında piyasaya sürülen ve aradan geçen uzun zamanda on milyonlarca kullanıcıya ulaşan üçüncü parti klavye uygulaması SwiftKey, bu başarısıyla Microsoft’un radarına girmişti. 2016 yılında 250 milyon dolar karşılığında ABD’li teknoloji devinin bünyesine geçen platform, geçtiğimiz mayıs ayında yayınlanan güncellemenin ardından ise Microsoft SwiftKey ismini almıştı.

Detaylarına buradan ulaşabileceğiniz güncelleme ile logosu ve tasarımı değişen Microsoft SwiftKey, aynı zamanda Emoji 12.0 desteğine de kavuşmuştu. Microsoft, dün gece Apple App Store'da SwiftKey için yeni bir güncelleme daha yayınladı. 2.7.9 Sürümü, popüler klavye uygulamasına Türkçe dahil 400 yeni dil desteği getirdi. Böylece SwiftKey’in desteklediği dillerin sayısı 600’ü geçmiş oldu.

Microsoft SwiftKey'e 400 yeni dil desteği geldi

Güncelleme ayrıca yeni bir tek elle kullanım modunu da içeriyor. Yeni mod, kullanıcıların tamamen tek elle yazması için tasarlanmış, genişliği nispeten azaltılmış bir klavyeye erişmelerini sağlıyor. Klavyenizin sol alt taraftaki emoji tuşuna uzun basarak, tek el modunu etkinleştirebilirsiniz.

Microsoft SwiftKey’i indirmeyi düşünen okuyucularımız için uygulamayı nasıl kullanacaklarını da kısaca anlatalım. Uygulamayı App Store’dan indirip, açtıktan sonra telefon ayarlarından klavyeye tam erişim izni vermeniz isteniyor. Ardından uygulamaya geri dönüp, “Language” bölümünden kullanmak istediğiniz dili seçiyorsunuz. (Büyük ihtimalle Türkçe dil desteği zaten otomatik olarak tanımlanacaktır).

Ek olarak, size sunulan ücretsiz klavye temaları arasından seçim yapabileceğinizi veya kendi klavye temanızı tasarlayabileceğinizi de söylemeden geçmeyelim. Sizin için önemli sözcükleri, ifadeleri ve emojileri öğrenen Microsoft SwiftKey, böylece yazma stilinizi kavrıyor ve size daha doğru otomatik düzeltme ve tahmin imkanı sağlıyor. Microsoft SwiftKey uygulamasının yeni iOS sürümünü buradan indirebilirsiniz.