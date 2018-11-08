Türkiye’de yetişip, ABD’deki teknoloji devlerine çalışmaya giden genç yeteneklerden, Microsoft’un Türk Mühendisi Mehmet Tatlıcıoğlu ile bir röportaj gerçekleştirdik. Sektöre, teknoloji devlerine ve kariyer planlamasına ilişkin her şeyi konuştuk. Daha önce Amazon’da da bir tecrübe yaşayan Tatlıcıoğlu’nun tavsiyelerini dinlemek, benzer bir kariyeri hedefleyen herkesin kulağına küpe olabilir.

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Teknoloji sektörünün kalbi ABD’nin Silikon Vadisi adı verilen bölgesinde atıyor. En azından önceki cümleye katıldıysanız, kısmen yanıldınız. Neden mi? Evden çalışma furyasının çılgınlar gibi yayıldığı günümüzde, bu formülü ilk uygulayan şirketler de Silikon Vadisi şirketleri. Mühendis Mehmet Tatlıcıoğlu da “Artık bilgisayarınızın olduğu her yer ofisinizdir” düşüncesine kapılan şirketlerden birisi olan Microsoft’ta çalışıyor.

ABD’nin Seattle kentinde yer alan Microsoft ofisinde çalışan Tatlıcıoğlu, daha önce dünyanın en değerli firmalarından olan Amazon’da da bir tecrübe yaşamış. Gelin Amerika’da ve bir teknoloji devinde çalışan Türk mühendisin gözünden, teknoloji sektöründe kariyer yapmak için nelerin gerektiğine yakından bakalım. Kendisinin tavsiyeleri, bugün ülkemizde yaşayan binlerce gencin ihtiyacı olan şeyler içeriyor.

Mehmet Tatlıcıoğlu kim, kendisini nasıl planladı ve nasıl bir çalışmayla Microsoft’ta kariyer yapma fırsatına kavuştu?

Mehmet: 2010 yılında ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun olup, aynı bölümde yüksek lisans eğitimimi 2013’te tamamladım. Ardından Polonya'da düzenlenen bir etkinlikte Microsoft'tan iş teklifi almayı başardım. 2014 yılının başında, Microsoft'un merkez kampüsünün bulunduğu Redmond şehrine taşındım. 2016 ve 2017 yıllarında, Amazon'da çalışma fırsatım oldu. 2018’de yılında Microsoft'a geri döndüm. Aynı zamanda, Washington State Üniversitesi'nde uluslararası iş yönetimi alanında yüksek lisans öğrencisi olarak eğitimime devam ediyorum.

“Üniversitelerimizin en büyük eksiği yabancı dil”

Şahin: Silikon Vadisi devlerinde çalışmak için gereken tek şey eğitim mi?

Mehmet: Öncelikle, eğitimin bu noktada çok genel bir kavram olduğu kanaatindeyim. Küresel şirketlerde çalışma fırsatı bulmak için kesinlikle birtakım yetkinliklere sahip olmak gerektiğini düşünüyorum, fakat bunlar dışarıdan görüldüğü kadar zor değiller. Ankara’da lisans ve yüksek lisans eğitimi alırken, Türkiye'deki birçok öğrencinin üniversitelerinden mezun oldukları sırada, bu şirketlerde çalışabilecek teknik yetkinliğe sahip olduğunu gözlemledim. Teknik yeterliliğin yanında, İngilizce'ye hakim olmak hayati önem taşıyor. Bence üniversitelerimizdeki en büyük eksiklik maalesef bu.

Şahin: Amazon’da da bir geçmişin var. Dünyanın en yüksek değere sahip ikinci şirketinde çalışmak nasıl bir tecrübe oldu?

Mehmet: Bu hafta itibariyle Microsoft, dünyanın en değerli 2. şirketi oldu ve Amazon 3. sıraya geriledi.

Şahin: Yani çalışmaya başladığın şirket değer kazanıyor. Peki bu iki şirketin farkları nedir?

Mehmet: Her küresel şirketin kendine ait bir iç kültürü var. Amazon ve Microsoft, iki komşu şehirde yer alan büyük şirketler olmalarına rağmen, aralarında ciddi kültürel farklılıklar mevcut. Amazon, müşteri memnuniyeti konusunda yıllardır dünyanın en iyi markası. Eğer Amazon'da çalışıyorsanız, her sabah işe geldiğinizde o gün müşterileriniz için nasıl bir değer üretebileceğiniz sorusunuz kendinize sormanız gerekiyor. Microsoft ise bürokrasinin daha çok ön planda olduğu bir şirket.

Tabii ki Amazon'un 500.000, Microsoft'un da 100.000'den fazla çalışanlarının olduğunu düşününce, aynı şirkette dahi farklı deneyimler edinmek çok mümkün. Türkiye'de kendi fikirlerimizi hayata geçirirken müşterisi olduğumuz ürünleri geliştiren tarafa geçmek elbette tarifsiz bir duygu.

Şahin: Artık teknoloji devlerinin diplomayı o kadar da önemsemediklerine dair duyumlar alıyoruz. Sence bu ne kadar doğru?

Mehmet: Günümüzde yeni şeyler öğrenmek ve yeni yetenekler kazanmak her zamankinden daha kolay. İnternette merak ettiğiniz bir konuyu istediğiniz basitlikte anlatan onlarca makale, video, sunum, dergi, kitap gibi kaynaklar bulabilirsiniz. Öte yandan, bilgiye erişimin bu kadar kolay olması amansız bir yarışı da beraberinde getiriyor.

Bir fikriniz varsa ve onu hayata geçirmek istiyorsanız, kendinizi Hindistan'daki bir üniversite öğrencisi ile aynı yarışın içinde bulabilirsiniz. Diploma bu yarışta avantaj elde etmenizi sağlıyor çünkü bir noktadan sonra ön plana çıkan yetenek, öğrenmeyi öğrenmek oluyor. Üniversite mezunu olduğunuzda alanınızda her konuyu bilmeniz tabiki mümkün değil. İnternette zaten var olan bu bilgilere en kısa yoldan nasıl ulaşırsınız, bu çok büyük önem kazanıyor.

“Türkiye’deki gençlere özgüven gerekiyor”

Şahin: Ülkemizdeki gençlerin hedef seçerken gözlerinde, çalışmayı gözlerinde büyüttüklerini görüyoruz. Sence bunun en önemli nedeni ne?

Mehmet: Kendi üniversitem ve bölümümü gözlemleme şansım olduğu için bilgisayar mühendisliği üzerinden yorum yapmak istiyorum. Önceden belirttiğim gibi, üniversitelerimizin teknik anlamda dünyadaki her şirkette çalışabilecek, hatta daha da önemlisi dünyaca ünlü şirketler kurabilecek teknik yetkinlikte öğrenciler mezun ettiklerini düşünüyorum. Fakat teknik beceri maalesef her zaman yeterli olmuyor. Yabancı dile hakim olmak, kendini iyi ifade edebilmek ve en önemlisi özgüven, teknik beceriyle birleştiğinde başarıyı getiriyor diye düşünüyorum.

“Türkiye’de yaptığınız işin kalitesi başarınızı etkilemiyor”

Şahin: Yabancı dil, yabancı bir ülke, aileden uzakta bir yaşam. Türkiye’yi özlüyor musun? En önemlisi de eğer özlüyorsan buna değiyor mu?

Mehmet: Türkiye'yi özlememek imkansız. Fakat maalesef, Türkiye'de henüz teknoloji geliştirebileceğimiz bir ekosistem yok. Microsoft'tan önce küçük ölçekli şirketlerde çalıştığım gibi, kendi fikirlerimi hayata geçirmek amacıyla, ortaklarımla şirket kurma deneyimini de edindim.

Türkiye'de beni en çok rahatsız eden konu, yaptığınız işin kalitesinin başarınıza çok yansımaması oldu. Hem Microsoft hem Amazon deneyimlerime dayanarak şunu söyleyebilirim ki; burada iyi iş yaptığınızda karşılığını alacağınızı biliyorsunuz. O yüzden çalışanlar işlerine saygı duyarken, şirketler de çalışanlarına saygı duyuyorlar. Örneğin Netflix, GoDaddy gibi bazı şirketler, çalışanlarına "sınırsız ücretli tatil hakkı" sunmalarına rağmen, çalışanlar bunu suistimal etmiyorlar.

“Ücretsiz lisansüstü eğitimi Türkiye’deki gençler için harika bir fırsat”

Şahin: ABD toplumu ile Türk toplumu arasındaki farklar neler, orada gençlerin önlerinin daha açık olduğu doğru mu? Her koyun, kendi bacağından asılırken yaşadığı çevrenin önemi var mı?

Mehmet: Tabii ki herkesin duyduğu, bildiği toplumsal farklar var. Türkiye, Amerika'ya göre çok daha sosyal bir ülke. Gençler için her iki ülkenin de kendine göre fırsatları olduğunu düşünüyorum. Özellikle Türkiye'deki ücretsiz lisans, lisansüstü ve doktora eğitimi gençler için harika bir fırsat. Ayrıca, ODTÜ, Bilkent, Boğaziçi gibi üniversitelerin, dünyaca ünlü üniversitelerle yarışabilecek teknik kabiliyete sahip mezunlar verdiğini düşündüğümüzde, Türkiye'deki bu tür fırsatlar bir adım öne çıkıyor. Mezun olduktan sonra, Amerika’da öğrenmeye devam etme, çalışma ve kendini geliştirme gibi fırsatlara erişmek daha kolay.

“Silikon Vadisi’ni bir Amerikan rüyası değil”

Şahin: Geçtiğimiz yıl Silikon Vadisi ve teknoloji devleri hakkında tüyleri ürperten iddialar duyduk. Emily Chang isminde bir gazetecinin Brotopia isimli kitabında, Silikon Vadisi’ndeki “Amerikan rüyasının” hiç de göründüğü gibi olmadığı söyleniyordu. Senin bu konu hakkındaki fikirlerin neler, her şey dışarıdan göründüğü gibi mi?

Mehmet: Ben Silikon Vadisi'ni bir Amerikan rüyası olarak adlandırmıyorum. Silikon Vadisi yatırımcıların daha çok bir arada bulunduğu coğrafi bir bölgenin pazarlanması. Günümüzde teknoloji şirketlerinde artık uzaktan ya da evden çalışmak son derece yaygın. Büyük teknoloji şirketlerinin tüm dünyada onlarca farklı şubesi var. Bu nedenle 2000'lerin Silikon Vadisi algısı artık yerini, "bir laptopun olduğu her yer senin ofisindir" mantığına bırakıyor. Bu nedenle bahsedilen skandalların, Silikon Vadisi'ne özel olduğunu düşünmüyorum. Bence bu tür sorunlar her şirkette zaten vardı, fakat maalesef bunlar önceden medyada kendine yer bulamıyordu. Brotopia kitabı yayınlandıktan sonra, birçok şirket cinsiyet ayrımcılığına karşı çok ciddi yaptırımlar almaya karar verdi.

"Gerçek başarı, Microsoft ya da Amazon’da çalışmak değil, onlarla rekabet edebilecek şirketler kurmak”

Şahin: Türkiye’deki gençlere, senin gibi bir kariyere sahip olmak isteyenlere tavsiyelerin neler?

Mehmet: Türkiye'deki mühendis adayları, dünyadaki en ünlü üniversitelerdeki diğer adaylarla yarışabilecek bilgi birikimine sahip olarak mezun oluyorlar. Bu yarışı kazanamamamızın en önemli nedeni İngilizceye verilen önemin yetersizliği. Kısa vadede değiştiremeyeceğimiz bir gerçek, İngilizcenin bugün tüm küresel şirketlerce kabul edilen dil olması. Bu nedenle Türkiye'deki gençlerin bu konuya bireysel olarak önem vermeleri gerektiğini düşünüyorum.

Özellikle üniversite öğrencilerine, üniversitelerinin imkanlarını kullanarak yurtdışı deneyimi edinmelerini tavsiye ediyorum. Son olarak, bence gerçek başarı Microsoft ya da Amazon gibi teknoloji devi şirketlerde çalışmak değil, o şirketlerle rekabet edebilecek şirketleri kurmak olduğunu düşünüyorum. Türkiye bu konuda son yıllarda çok başarılı örnekler çıkardı, umut ediyorum ki önümüzdeki yıllarda bu tür başarıların yenilerini de göreceğiz.

Mehmet Tatlıcıoğlu’na okuyucularımız için verdiği samimi cevaplar dolayısıyla teşekkür ediyoruz.

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