Teknoloji devi Microsoft'un ortaya çıkan yeni patenti, bir kişinin verilerinin kullanımıyla sohbet botu oluşturulacağına işaret ediyor. 1 Aralık'ta alınan patentteki teknoloji, sohbet botunun baz alınan kişi gibi yanıtlar vermesini sağlayacak.

Özellikle son günlerde şirketlerin hakkımızda topladıkları kişisel verilerle neler yapabilecekleri tartışılırken Microsoft'un tartışma yaratacak bir patenti ortaya çıktı. Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Ticari Marka Ofisi internet sitesinde ortaya çıkan patente göre Microsoft, bir kişinin kişiliğini temel alan sohbet botu geliştirme üzerinde çalışıyor.

Belgede yer alan bilgiye göre teknoloji devi, bu patenti 1 Aralık 2020 gününde aldı. 21 sayfadan oluşan belge, sohbet botunun nasıl çalışacağını, bir kişinin kişiliğini nasıl kullanacağını ve hangi verilerden yararlanacağını anlatıyor. Şirket, patentinde sunduğu bu yöntemle seçili bir kişinin veya varlığın sohbet edilebilir bir botunun yapılabileceğini ifade ediyor.

Sohbet robotu hangi verilerden yararlanıyor?

Microsoft'un patentinde gösterdiği teknoloji, bir kişinin kişiliğini benimseyebilmek için o kişinin sosyal verisine başvuruyor. Patentte sosyal veriler arasında sosyal medya paylaşımları, dijital resimler, ses kayıtları, elektronik mesajlar, yazılı mektupların ve benzer bilgilerin yer aldığı belirtiliyor.

Bu bilgilerin alınmasıyla birlikte şirket, patentte gösterilen adımlara göre sohbet botunu eğitmek ve bir kişinin bakış açısıyla etkileşimde bulunabilmek için kullanılabilecek bir 'kişilik endeksi' oluşturacak. Bu endeksle birlikte sohbet botu eğitilecek ve bot, baz aldığı kişiye oldukça benzer şekilde sohbet edebilecek.

Geleceğe dair bazı tartışmaların açılmasına neden olabilecek patentte şöyle de bir cümle yer alıyor: "Belirli bir kişiye ait ses tipi, o kişiye ilişkin kayıtlar ve ses verileri kullanılarak oluşturulabilir" Yani sohbet botu, baz aldığı kişinin sesini dinleyerek dışa verdiği sesi ve yaptığı vurguları o kişiye benzer bir şekilde yapabilir.

Microsoft'un patentinde sunduğu yeni teknolojisi somut bir şekilde karşımıza çıkacak mı ya da farklı alanlarda kullanılacak mı bilemiyoruz. Patenti görmek isterseniz buraya tıklayabilirsiniz. Peki sizler Microsoft'un bir kişiyi başarılı bir şekilde taklit edebileceğini anladığımız bu sohbet botu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı aşağıda belirtmeyi unutmayın.