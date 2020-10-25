Microsoft, Zoom'a rakip olan konferans uygulamasına bugün birkaç yeni özellik getirdi. Yeni özellikler arasında gürültü engelleme de kendine yer buldu. Bunun yanı sıra uygulamanın güvenliği de artırıldı.

Günümüzde uzaktan eğitim ve çalışma sistemine geçilmesiyle birlikte konferans uygulamalarının da değeri bir anda artış yaşadı. Bu artış, konferans uygulamaları arasındaki rekabeti de kızıştırarak kullanıcıların yeni özelliklerle daha güvenli toplantılar yapabilmelerinin önünü açtı.

Popüler konferans uygulamalarından birisi olan Microsoft Teams de Zoom'a karşı olan mücadelesinde bugün birkaç yeni özelliğe kavuştu. Microsoft'un en önde gelen özelliğiyse sesteki gürültüyü azaltma özelliği oldu. Microsoft, gürültüyü azaltmak üzere yapay zekâdan yardım aldı.

Microsoft Teams'e gelen yeni özellikler:

Windows Latest'ın haberine göre Microsoft, Teams'e eklediği arka plan gürültüsü engelleme özelliğinde kendi yapay zekâ teknolojisini kullanacak. Özellik, video görüntüsünü analiz ederek arka planda üretilen sesleri en az seviyeye indirecek. Gürültü engelleyicinin kısıtlayacağı sesler arasında fan sesleri, kalem sesleri, fare tıklamaları ve mikrofon sorunları da yer alacak.

Bununla birlikte özellikte yer alan 'Yüksek' ayar, kullanıcılarına istedikleri zaman daha iyi bir gürültü engelleyici özelliğinden yararlanma imkânı sağlayacak. Bu özellik kapsamında arka planda havlayan köpek veya konuşan çocuklar gibi sesler toplantı esnasında engellenebilecek.

Yeni özellik, Teams uygulamasına Windows 10, 8.1 ve 7 için kasım ayından itibaren gelmeye başlayacak. Özelliğin Android veya iOS uygulamaları için ne zaman yayınlanacağıysa henüz bilinmiyor. Teams'e gelen özelliklerse yalnızca gürültü engelleyiciyle sınırlı kalmadı.

OnMsft tarafından yapılan habere göre Microsoft Teams'in masaüstü uygulaması artık tam ekran moduna kavuştu. Bununla birlikte artık toplantıyı düzenleyen kişiler, toplantı ayarlarını doğrudan toplantıdayken değiştirme imkânını elde etti. Microsoft, Teams uygulamasının güvenlik ve gizlilik kısmını da güçlendirdi.