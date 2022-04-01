Microsoft, Windows bilgisayarlar ile Android telefonları bir araya getiren Telefonunuz uygulamasının adında ve tasarımında değişikliğe gitti. Uygulama, artık daha işlevsel bir tasarıma kavuştu.

Microsoft, Android akıllı telefonunuza bilgisayarınızdan erişmenizi sağlayan ‘Telefonunuz’ uygulaması için büyük bir değişim duyurdu. Şirket, paylaştığı blog yazısında uygulamanın isminin değiştiğini ve uygulamanın yeni ve daha işlevsel bir tasarıma kavuştuğunu açıkladı.

Paylaşılan detaylara göre Telefonunuz (Your Phone), artık Phone Link (Telefon Bağlantısı) olarak adlandırılacak. Yaklaşık 3 yıl önceki çıkışının ardından büyük bir güncelleme alan Telefon Bağlantısı, isim değişikliğini yanı sıra arayüzünde de devasa bir değişim yaşadı. Uygulama arayüzü, artık telefonunuzda görüntüleyeceğiniz içeriği ve bildirimleri aynı anda göstermeye başladı.

Yenilenen uygulama neler sunuyor?

Telefonunuz uygulaması, son sürümünde telefonunuza gelen bildirimleri ‘Bildirimler’ isimli pencereye girdiğiniz sürece gösteriyordu. Fakat Telefon Bağlantısı olarak yaşadığı değişimle birlikte bu sayfa pencerenin sol bölümüne sabitlendi. Fotoğraflar, Uygulamalar, Mesajlar ve Aramalar seçenekleriyse uygulamanın sağ bölümünün üstüne taşındı. Yeni arayüzde telefonun Rahatsız Etmeyin, Bluetooth, ses ayarları ve ses çalar özellikleri ile telefonun durumunu gösteren bölüm aynı kaldı.

Bu yenilikler dışında Telefon Bağlantısı uygulamasına kurulumu kolaylaştıran bir özellik de eklendi. Kullanıcılar, artık bir sonraki Windows 11 güncellemesiyle birlikte Telefon Bağlantısı uygulamalarını yalnızca QR kodu taratarak gerçekleştirebilecekler. Yenilenen uygulamanın güncellemesi, yavaş yavaş tüm Windows kullanıcıları için yayımlanmaya başladı. Yakında güncellenecek uygulamanın Microsoft Store sayfasına buradan erişebilirsiniz.