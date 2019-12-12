Telefonunuz Uygulamasıyla Artık PC'den Arama Yapılabiliyor

Microsoft'un Telefonunuz uygulaması, telefonda yapabildiklerinizi PC'ye taşımak için tasarlanan bir uygulama. Telefonunuz'a gelen yeni özellikle artık Android kullanıcıları, PC üzerinden arama yapıp cevaplayabiliyor.

Microsoft’un Telefonunuz uygulaması, geçen yıl şirketin Build konferansında tanıtıldı ve şirketin platformlar arası stratejisinin temellerinden biriydi. Uygulama, PC üzerinden medyaya erişme, bildirimleri alma ve kısa mesaj gönderme özelliklerine ek olarak, artık Android kullanıcılarının PC üzerinden arama yapabilmelerini sağlıyor.

Windows Insider programında bir süredir test edilen özellik sonunda Telefonunuz uygulamasına geldi ve akıllı telefonlarında Android 7.0 veya üstü versiyon bulunan kullanıcılar tarafından kullanılabiliyor. Bu özellik ilk olarak Samsung'un Note10 lansmanını yaptığı sırada, uygulamayı sevenlere hediye niteliğinde duyurulmuştu.

Telefon aramalarınızı bilgisayarınız üzerinden gerçekleştirebilirsiniz

Telefonunuz uygulamasının yeni özelliği artık PC üzerinden arama alabilmenizi, arama yapabilmenizi, kişilerinize erişebilmenizi ve arama geçmişinizi görüntüleyebilmenizi sağlıyor. Ayrıca masadan kalkmanız ve telefon görüşmesine devam etmeniz gerekirse, arama telefona geri aktarılabiliyor. Özelliğin çalışması için Windows 10 PC'nin Bluetooth ile telefona bağlanması gerektiğini unutmayın. Cihazlar eşlendiğinde arama listesine ve tuş takımına sol paneldeki Aramalar bölümünden erişebiliyorsunuz.

Windows 10'daki Telefonunuz uygulaması, ekran yansıtma özelliği için kalem desteği gibi güncellemeler de alıyor. Sık sık eklenen yeni özellikler ve Samsung gibi markalarla kurulan ortaklıklar sayesinde uygulamanın platformlar arası özelliklerinin geliştiği görünüyor.

PC'deki uygulamaya yönelik güncelleme, kullanıcılara aşamalı olarak sunulacak. Windows 10 uygulamasını Microsoft Store, Android uygulamasını Google Play Store üzerinden indirebilirsiniz.