Microsoft Office Nasıl İndirilir? [Ücretsiz]

Microsoft Office, uzun yıllardır hepimizin en az hayatında bir kere kullanma ihtiyacı duyduğu programlardan biri. Oldukça fazla yıllık ücretlendirmelere tabi olan Microsoft Office programlarının bazı ücretsiz indirme seçenekleri de bulunuyor. Bu içeriğimizde Microsoft Office ücretsiz indirme işlemini ve ücretsiz kullanma yöntemlerini adım adım anlatıyoruz.

Microsoft Office, belki de birçoğumuzun bilgisayarlarında, tabletlerinde ve akıllı cihazlarında en çok kullandığı uygulamalardan birisi. Tek seferlik alımda neredeyse 900 liralık bir fiyat ödemeniz gereken ve yıllık planları da genel olarak pahalı olan Microsoft Office uygulamalarını ücretsiz olarak indirmek ve kullanmak için bazı yöntemler de bulunuyor.

Gelin hep beraber Microsoft Office uygulamaları nasıl ücretsiz olarak indirilir ve nasıl ücretsiz olarak kullanılır sorularının cevaplarına ve Microsoft Office’in ücretsiz kullanmanın yöntemlerine hep beraber yakından bir göz atalım.

Ücretsiz Microsoft Office indirme ve kullanma yöntemleri:

Yöntem #1 : Microsoft Office resmi sitesinden 1 YILLIK ÜCRETSİZ deneme sürümünü başlatma

: Microsoft Office resmi sitesinden 1 YILLIK ÜCRETSİZ deneme sürümünü başlatma Yöntem #2 : İnternet üzerinden ücretsiz olarak Office uygulamalarını kullanma

: İnternet üzerinden ücretsiz olarak Office uygulamalarını kullanma Yöntem #3 : Öğrenci veya öğretmenseniz Office uygulamasını ücretsiz indirme

: Öğrenci veya öğretmenseniz Office uygulamasını ücretsiz indirme Yöntem #4: Tablet ve akıllı telefonlarda bulunan ücretsiz Office programını kullanma.

Yöntem #1: Microsoft Office resmi sitesinden ücretsiz deneme sürümünü başlatma:

Adım#1: Buradan Microsoft Office deneme sürümü resmi sitesine ulaşın.



Buradan Microsoft Office deneme sürümü resmi sitesine ulaşın. Adım#2: “1 ay süreyle ücretsiz deneyin” butonuna tıklayın.



“1 ay süreyle ücretsiz deneyin” butonuna tıklayın. Adım#3: Gerekli bilgilerinizi girdikten sonra 1 aylık deneme sürümünüz kullanıma hazır.



1 aylık deneme sürümünü kullanmak için Microsoft’un sizden ödeme bilgileriniz girmenizi istediğini belirtmekte fayda var. Fakat bu istenen bilgiler gözünüzü korkutmasın. Deneme süreniz bitmeden üyeliğinizi iptal etmezseniz, Microsoft hesabınızdan Microsoft 365'in yıllık belirli bir ödeme miktarını kesiyor. Bu para kesintisinin önüne geçmek için deneme sürümünüz bitmeden bir gün önce üyeliğinizi iptal etmeniz gerekiyor.

Yöntem#2: İnternet üzerinden ücretsiz olarak Microsoft Office uygulamalarını kullanma:

Adım#1: Buradan Microsoft Office resmi sitesine ulaşın.



Buradan Microsoft Office resmi sitesine ulaşın. Adım#2: Üyeliğiniz varsa “Oturum Açın” butonuna tıklayın.

Üyeliğiniz yoksa “Ücretsiz kaydolun” kısmından bir Microsoft hesabı oluşturabilirsiniz.

Üyeliğiniz varsa “Oturum Açın” butonuna tıklayın. Adım#3: Açılan sayfada Microsoft Office uygulamalarını çevrimiçi olarak ücretsiz kullanabilirsiniz.



Kullanıcılar tarafından en sık kullanılan ücretsiz yöntem olan Office Live, sınırsız olarak hiçbir ücret ödemeden Microsoft Office programlarını Microsoft hesabınızla kullanmanıza olanak sağlıyor. Bilgisayar sürümlerinden hiçbir farkı olmayan Office Live, her işini halledebileceğiniz bütün Office programlarını da içinde barındırıyor.

Yöntem#3: Öğrenci veya öğretmenseniz Microsoft Office uygulamasını ücretsiz indirebilirsiniz.

Adım#1: Buradan Microsoft Office 365 Eğitim sayfasına ulaşın.



Buradan sayfasına ulaşın. Adım#2: Okulunuzun verdiği e-posta adresini girin.



Okulunuzun verdiği e-posta adresini girin. Adım#3: Öğrenci veya öğretmen olarak mesleğinizi seçin.



Öğrenci veya öğretmen olarak mesleğinizi seçin. Adım#4: Microsoft Office ücretsiz olarak kullanıma hazır.



Eğer öğretmen veya öğrenciyseniz, öğrencilik yıllarınız veya görev hayatınız boyunca Microsoft Office programlarını ücretsiz olarak kullanabiliyorsunuz. Eğer bu zamana kadar resmi olmayan yollardan çeşitli hatalar içeren Microsoft Office versiyonları kullandıysanız, öğrenciliğiniz bitmeden veya meslek hayatınız boyunca rahat etmek için bu kampayandan yararlanmanızı tavsiye ediyoruz.

Yöntem #4: Tablet ve akıllı telefonlarda bulunana ücretsiz Office programını kullanabilirsiniz.

Günümüzde neredeyse tablet ve akıllı telefonların hepsi içerisinde Office programları kurulu olarak geliyor. Office programları akıllı telefon ve tabletlerinizde kurulu değilse bile Play Store ve App Store üzerinden Microsoft Office uygulamaları ücretsiz bir şekilde indirilebiliyor. Eğer bilgisayarda veya internet üzerinden ücretsiz Office kullanma imkânınız yoksa tablet veya akıllı telefonlardaki uygulamaları deneyebilir ve basit işlemlerinizi halledebilirsiniz.

Ücretsiz Microsoft Office alternatifleri:

LibreOffice

Google Dokümanlar

Apple iWork

Eğer internete erişiminiz her zaman bulunmuyorsa ya da Microsoft Office programlarına ücretsiz ulaşamıyorsanız Windows ve Mac bilgisayarlarınızda kullanabileceğiniz ücretsiz Microsoft Office alternatifleri de bulunuyor. Gelin bu alternatiflere yakından bir göz atalım.

LibreOffice

The Document Foundation tarafından geliştirilen açık kaynaklı ve ücretsiz bir ofis yazımları seti olan LibreOffice, Microsoft Office programlarının ücretsiz bir alternatifi olarak karşımıza çıkıyor. Eğer belge görüntüleme ve doküman oluşturmak için Microsoft Office programlarının kullanılabileceğini düşünüyorsanız LibreOffice performansıyla sizleri şaşırtabilir.

Türkçe dil desteği de bulunan LibreOffice sayesinde belgelerinizi, Microsoft Office’e gerek kalmadan ücretsiz bir şekilde düzenleyebilirsiniz. LibreOffice indirmek için uygulamanın resmi sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Google Dokümanlar

Tıpkı Office Live gibi internet tabanlı bir dosya görüntüleme uygulaması olan Google Dokümanlar, Microsoft Word’un sağladığı hemen hemen her özelliği bünyesinde bulunduruyor. Google Dokümanlar’ı hemen kullanmak için resmi sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Apple iWork

Mac, iPhone ve iPad için ücretsiz Office uygulamalarının bir araya getirilmiş versiyonu olan Apple iWork, Apple ürünü kullanıcılarına ücretsiz belge düzenleme uygulamaları sunuyor. Windows kullanıcılarının da internet üzerinden ulaşıp kullanabileceği Apple iWork’ün sitesine buradan ulaşabilirsiniz.

Microsoft Office programları ücretsiz olarak nasıl indirilir ve kullanılır sorularına adım adım yanıt verdiğimiz ve ücretsiz Microsoft Office alternatiflerinden bahsettiğimiz içeriğimizin sonuna geldik. Özellikle öğrenciyseniz direkt olarak Microsoft Office programlarını ücretsiz olarak resmi bir şekilde kullanma fırsatını kesinlikle kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz. Sizlerde Microsoft Office programlarını veya ücretsiz alternatifleri kullanıyorsanız deneyim ve görüşlerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.