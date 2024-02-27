Netflix ve Ankara Bilim Üniversitesi, Anima Okul iş birliği ile 14 haftalık "Netflix ile Görsel Efekt (VFX) Dünyasına Giriş" programını başlatacak.

Netflix ile Ankara Bilim Üniversitesi, 28 Şubat - 5 Haziran tarihleri arasında 14 hafta sürecek olan eğitimle, kreatif sektöre katkı sağlanması amaçlanıyor. Bu projede, animasyon ve görsel efekt deneyimine sahip eğitim kurumlarından Anima Okul da yer alacak. Böylece alanda uzmanlar yetiştirilmesi amaçlanıyor.

Kontenjanı 15 öğrenci olarak açıklanan eğitime, Ankara Bilim Üniversitesi akademik kadrosunun yönlendirdiği öğrenciler katılacak. Eğitimin temel modülleri arasında ise "Modelling", "Texture", "Render-Lighting" ve "VFX compositing" gibi modüller yer alacak. Modülleri tamamlayan öğrenciler sektöre giriş yapabilecek.

15 öğrenci katılacak

Ankara Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Demir, yaptığı açıklamada “Netflix gibi alanında öncü bir dijital yayıncı ile özel sektör-üniversite buluşmasını üst düzey bir programla gerçekleştirmekten mutluluk duyuyoruz. Ankara Bilim Üniversitesi storybased esaslı bir yüksek öğretim kurumu olarak, mevcut tüm disiplinlerde artechno bir yaklaşımla profesyonel kazanımların zenginliğini ve yaratıcılığı yeni büyümenin ve yeni aklın temel dinamiği olarak görür. Bir şeyi olduğundan başka bir şey gibi görmek bu modellemenin itici gücü olup, kabuller dünyasının sınırları dışına çıkmak, tasavvur ve tahayyüllerin muazzamlığı içerisinde donatıların ve dokunuşların birlikte oluşturduğu yeni kompozisyon ve kodlamaların dilini oluşturabilmek, Ankara Bilim Üniversitesi’nin dünya ile aynı dili konuştuğunun, evrenin yeni dizgelerine dair anonim yaklaşımlar çabasına katkısının bir işaretidir. Netflix ve Ankara Bilim Üniversitesi, bu proje ile sadece profesyonel imkanlar ile anlaşılabilecek bir uygulamayı değil, aynı zamanda alanında örnek teşkil edecek zihinsel ve kuramsal açılımların da öncülüğünü yapmaktadır.” ifadelerini kullandı.

Netflix Türkiye, Ortadoğu ve Kuzey Afrika Kamu İlişkileri Direktörü Pelin Mavili ise “Netflix olarak kreatif sektörü geleceğe taşıyacak gençlerimizi keşfetmeye ve onlara ihtiyaç duyacakları beceriler kazandırmaya büyük önem veriyoruz. Eğitim dünyamızın kıymetli kurumlarından Ankara Bilim Üniversitesi ile birlikte, Anima Okul’un desteğiyle hayata geçirdiğimiz ‘Netflix ile Görsel Efekt (VFX) Dünyasına Giriş’ programının gelecekte sektöre damgasını vuracak öğrenciler yetiştireceğine inancımız tam.” şeklinde konuştu.

Netflix, Türkiye'de farklı kurumlarla yaptığı iş birlikleri ile yapımcılık, senaryo yazarlığı, dizi geliştirme atölyeleri gibi çalışmalara da imza atıyor.