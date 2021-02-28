Microsoft'un xCloud Oyun Servisi Windows'a Geliyor

Microsoft'un xCloud oyun yayın servisi yakın zamanda önemli bir güncelleme alacak. Bu güncelleme ile birlikte servise Windows işletim sistemine sahip bilgisayarlar üzerinden de erişilebilecek.

Microsoft'un xCloud oyun yayın servisinin çıkışı her geçen gün biraz daha yaklaşıyor. Yeni hizmet henüz yayınlanmamış olsa da gelen videolar ve ekran görüntüleri sayesinde ne beklememiz gerektiğine dair ufak da olsa bir fikir edinebiliyoruz.

Geliştirilmiş Xbox Game Streaming uygulaması sayesinde Windows işletim sistemine sahip olan bilgisayarlar ve Xbox Series X ve S konsollar arasında aktarım mümkün olacak. Bu özellik uzun zamandır Microsoft oyun konsollarına sahip olan oyuncular tarafından talep ediliyordu.

Microsoft xCloud Windows'a geliyor

Yeni nesil Xbox konsollarındaki oyunları doğrudan bilgisayar üzerinden oynayabilecek olmak pek çok oyuncuyu mutlu edecek bir haber. Xbox Game Streaming adlı uygulamanın internet tarayıcılarına gelmesiyle birlikte konsol oyunlarını bilgisayarda ya da mobil cihazlarda oynayabilmek mümkün oluyor.

Yeni uygulama ile birlikte bilgisayarlardan konsollardaki oyunlara erişmek için internet tarayıcıyı kullanmaya gerek kalmayacak. Şu andaki Xbox Konsol Eşlikçisi uygulaması ile böyle bir özellik desteklenmiyor. Yeni versiyonla birlikte bu sorun çözülmüş olacak.

Güncellenen uygulamada yayının ulaşacağı cihazlar için dokunmatik ekran desteği de yer alacak. Bugüne kadar geliştirilmiş olan Xbox'ı uzaktan çalıştırma gibi özelliklerde ise bir değişiklik olmayacak, aynı şekilde kullanılabilecekler.

Her yerde oyun keyfi

Güncellenmiş xCloud uygulamasının bilgisayarlara ne zaman geleceği konusunda henüz kesin bir bilgi yok. Yine de yukarıdaki gibi Twitter gönderileri sayesinde uygulamanın arayüzünün nasıl olacağına dair fikir sahibi olabiliyoruz.

Gönderide gördüğümüz kadarıyla uygulama arayüzü oldukça akıcı şekilde çalışıyor. Tabi bu uygulama ile birlikte xCloud sunucularının da güncellenmesi ve kapasitelerinin arttırılması gerekiyor. Muhtemelen güncellenmiş xCloud'u bu yıl içinde bilgisayarlarda göreceğiz.