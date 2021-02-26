Microsoft, İşletmeler İçin Site Oluşturma Hizmetini Duyurdu

Microsoft, bugün duyurduğu Digital Marketing Center hizmetiyle küçük işletmelere tamamen ücretsiz internet sitesi oluşturma imkânı verecek. İnternet sitesi kolay bir şekilde oluşturulacak ve işletme sahiplerine çeşitli araçlar da sunulacak.

Günümüzde küçük bir işletme sahibiyseniz adınızı duyurmak için internet sizin en büyük aracınız haline geliyor. Fakat bugüne kadar site kurmak isteyen küçük işletme sahipleri oldukça az seçeneğe sahipti. Bugünse WordPress ve Facebook'a rakip olacak yeni bir internet sitesi oluşturma servisi duyuruldu.

Bugünse Microsoft, özellikle küçük işletmelere odaklanan internet oluşturma servisi Digital Marketing Center'ı duyurdu. Tamamen ücretsiz olacağı açıklanan yeni servisle küçük işletmecilerin hem zamandan hem de paradan tasarruf etmeleri amaçlanıyor. Ayrıca işletme sahiplerine internet sitesi bilgilerini doğrudan Facebook sayfalarından ya da yürürlükte olan reklam kampanyalarından aktarma imkânı sunuluyor.

Site basit bir şekilde oluşturulabilecek:

Küçük işletmelerin %36'sının internet sitesine sahip olmadığını belirten Microsoft, günümüzde tüketicilerin %80'inden fazlasının alışverişten önce işletmenin internet sitesini kontrol ettiğini belirtti. İnternet sitesinin önemini bu verilerle ortaya koyan şirket, Digital Marketing Center'a kayıt olan her işletmeye bedava hizmet verecek.

Kayıt işleminin ardından işletme sahibi, dilediği bir URL adresini internet sitesine erişim için belirleyebilecek. Ayrıca internet sitesinin görünümü de basit anlatımlarla kolay bir şekilde işletme sahibi tarafından oluşturulabilecek. Site hazır hale getirildikten sonra "Yayınla" seçeneğiyle kullanıcılara sunulabilecek.

İnternet sitesini oluşturan bir işletme sahibi, sitesini tanıtmak için bir reklam kampanyasına katılıp katılmamaya da karar verebilecek. Reklam kampanyasına katınıldığı takdirde reklamın ne kadar görüntülendiği, kaç tıklama aldığı ve kaç kullanıcı getirdiği gibi veriler işletme sahiplerine gösterilecek.

Küçük işletmelerin internette kendilerine duyurmalarına yardımcı olacak son platform Facebook tarafından oluşturulmuştu. Şirket, Facebook Shops ismini verdiği hizmetle işletme sahiplerinin çevrimiçi mağaza oluşturmalarını sağlamıştı. Microsoft'un yeni hizmetiyle küçük işletme sahipleri adlarını duyurmak için yeni bir platforma kavuşmuş oldu.