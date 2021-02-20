Microsoft, Windows 10 Enterprise Servis Süresini Kısaltıyor

Microsoft, Windows 10 işletim sistemi için uzun süreli hizmet kanalı süresini kısaltma kararı aldı. Radikal bir kararmış gibi alınan bu güncellemenin yapılmasındaki en büyük neden kullanıcı geri bildirimleri.

Microsoft Office tarafında yapılan değişiklikler sonucunda daha önce kısaltılan servis süreci, Windows 10 Enterprise LTSC içinde yapıldı. Kullanıcıların geri dönüşleri sonucunda kimsenin 10 yıl boyunca Windows desteğine ihtiyacı olmadığı gözlemlendi.

Microsoft Windows 10 LTSC için 10 yıllık destek sunuyordu. Özellikle ev kullanıcılarının 10 yıl boyunca Windows desteği ve güncellemesine ihtiyacı olmadığı konusundaki geri bildirimleri ve Office konusunda daha önce yapılmış servis güncellemesi nedeniyle LTSC 10 yıldan 5 yıla düşürüldü.

Windows 10 IoT Enterprise LTSC desteği sabit kaldı

Bununla beraber profesyonel amaçlarla kullanılan daha çok kurumsal firmaların kullandığı IoT Enterprise kullanıcıları ise 10 yıl boyunca LTSC desteği almaya devam edecekler. Microsoft Windows’un 10 yıl boyunca aynı işletim sistemi kararlılığında olmadığını göz önüne alınca Windows 10 için 10 yıllık bir LTSC desteği de kulağa oldukça “pazarlamasal” gelebilir.

Windows 10 Enterprise, daha çok bireysel kullanımlar için olduğundan dolayı ve Free-Dos cihaz satışının da hala dünyada çok düşük düzeylerde olduğu göz önüne alındığında, aslında her alınan bilgisayarla yeni bir lisans satıldığı için Windows sürüm yükseltmeleri, sıkça PC değişikliği yapan kullanıcıları çok fazla etkilemeyecektir. Windows 10 Enterprise lisans yatırımı yapan kullanıcıların tepkileri ise henüz gelmedi ama bu konuda ciddi şikayetler alınması bekleniyor.

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