Mac bilgisayarlar için geliştirilen Microsoft yazılımlarında güvenlik açıkları tespit edildi. Bu güvenlik açıkları, bilgisayarların kamera ve mikrofonlarına sızılmasını sağlıyor. Microsoft ise durumun farkında ancak pek de önemsemiyor.

ABD merkezli siber güvenlik şirketi Cisco Talos, Mac bilgisayar kullanıcılarının keyfini kaçıracak bir açıklama yaptı. Siber güvenlik uzmanları, Microsoft tarafından yayımlanmış bazı uygulamalarda güvenlik açıkları bulunduğunu tespit ettiler. Bu güvenlik açıkları, siber güvenlik uzmanlarının Mac bilgisayarlara sızmalarını sağlıyordu.

Yapılan araştırmaya göre Teams, OneNote, Excel, PowerPoint, Word ve Outlook gibi uygulamalarda bulunan güvenlik açıkları, siber saldırganların Mac bilgisayarlardaki kamera ve mikrofonlara erişim sağlamalarına yol açıyordu. Bu da tüm gizlilik güvenliğin ortadan kalkması anlamına geliyor. Cisco Talos yetkilileri, kullanıcı güvenliğini riske atan toplam 8 güvenlik açığı bulunduğunu açıkladılar.

Microsoft, konuyu çok da ciddiye almıyor!

Cisco Talos, elde ettiği bulguları derhal Microsoft ile paylaştı. Ancak Microsoft, söz konusu güvenlik açıklarını "düşük riskli" olarak nitelendirdi. Hâl böyle olunca söz konusu açıklar üzerine düşmedi. Edinilen bilgilere göre Microsoft Teams ile OneNote için güncelleme yayımlandı ancak Excel, PowerPoint, Word ve Outlook için hâlâ yapılmış bir çalışma yok.

Eğer siz de bir Mac bilgisayar kullanıyorsanız ve Microsoft'un uygulamaları ile haşır neşirseniz bu uygulamaları bir süreliğine bilgisayarınızdan kaldırabilirsiniz. Tüm uygulamalar için güncellemeler yayımlandığında Microsoft'un uygulamalarını yeniden kullanmaya başlayabilirsiniz.