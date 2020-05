Microsoft Visual Studio Nedir, Ne İşe Yarar?

Microsoft Visual Studio nedir ve ne işe yarar gibi sorular, yazılım dünyasına yabancıysanız aklınızı kurcalayabilir. Eğer Visual Studio dünyasına girmek istiyorsanız, sizin için temel bilgilerin yer aldığı bir rehber hazırladık.

Kullanım alanı epey fazla olan bu programın adını çok sık duymuşsunuzdur, ancak işin mutfağında olmayanların pek de bilmediği yönlerini sizin için ele aldık. Programın temel özelliklerinden tutun, kullanıcı açısından hangi işlevlerde kullanılabileceğine dair bilgileri sizlere aktardık. Microsoft Visual Studio programı nedir ve ne işimize yarar?

Windows'un geliştirdiği ve sektörde yeri sağlam olan bu program, yıllardan beridir kullanıcılarına farklı versiyonlarda hizmet vermektedir. Programı yıllardır sektörde bu kadar kullanışlı hale getiren özellikleri ana hatlarıyla birlikte sizlere sunuyoruz.

Microsoft Visual Studio nedir?

Microsoft Visual Studio, Windows için IDE yani entegre bir geliştirme ortamıdır. Visual Studio, Microsoft Windows, Windows Mobil, Windows CE, .NET Framework, .NET Compact Framework ve Microsoft Silverlight tarafından desteklenen tüm platformlar için yönetilen kod ile birlikte yerel kod ve web siteleri, web uygulamaları ve web hizmetleriyle ilgili kodlar yazmak için kullanışlı bir programdır.

Bu programı bu kadar özel kılan ve kullanıcılar için tercih sebebi olma nedeniyse kullanıcılarına kod düzenleyici, hata ayıklayıcı, GUI tasarım aracı ve veritabanı şeması tasarımı seçeneği, revizyon kontrol sistemi gibi çeşitli özellikler sunmasından kaynaklıdır.

Aynı zamanda Microsoft Visual Studio’nun hem ücretsiz bir “topluluk” hem de ücretli bir “ticari” sürümü mevcuttur. Ücretsiz olması da kullanıcıların bu ortama kolay ulaşabilmesi adına önemli bir etkendir. Yazılım işlerinin mutfağında olanların hayatının bir kısmında ya da tamamında yer edinmiş bu programın geçmişi 1995 yılına dayanmakla birlikte güncel sürümü 2019 yılında yapımcısı Windows tarafından kullanıcılara sunulmuştur.

Microsoft Visual Studio programı kullanıcılarına ne sağlıyor?

Entegre geliştirme ortamı(IDE) olan Microsoft Visual Studio kullanıcılara 3 türlü hizmet tanımaktadır; SVsSolution, proje ve çözümleri numaralandırma özelliği sağlar; SVsUIShell, pencereleme ve UI işlevselliği sağlar.Son özellik olan SVsShell ise VSPackages kaydı ile ilgilenir. Programın mimarisi bu şekilde oluşturulmuştur.

Dil hizmetleri adındaki bir VSPackage kullanarak programlama dilleri için destek eklenmiştir. Dil hizmeti, çeşitli arayüzleri tanımlar ve bu sayede VSPackage uygulamaları, çeşitli fonksyonlara destek ekleyebilir.

Bahsedilen şekilde eklenen işlevler; sözdizimi renklendirme, deyim tamamlama, ayraç, eşleşen, parametre bilgileri, üye listeleri ve arka plan derleme ve hata işaretleri olarak bulunmaktadır.

Microsoft Visual Studio, yerleşik herhangi bir kaynak denetimi desteği içermez ancak IDE (Entegre Geliştirme Ortamı) ile entegre etmek için kaynak denetim sistemlerine iki opsiyonlu bir yol sunar. Kaynak Kontrolü VSPackage kendi özelleştirilmiş kullanıcı arayüzünü sağlayabilir.

Buna karşılık, standart bir Visual Studio kullanıcı arayüzü ile MSSCCI (Microsoft Source Code Control Interface) kullanarak bir kaynak denetimi eklentisi, çeşitli kaynak denetimi işlevselliğini uygulamak için kullanılan fonksiyon kümesi sağlar. Bu opsiyon da biz kullanıcılar açısından Microsoft’un hanesine yazılacak bir artı puan demek olabilir.

Microsoft Visual Studio’nun temel özellikleri nelerdir?

Etkili düzenleme ve hata ayıklama (Debugger):

Çeşitli türlere, işlev tanımlarına dayalı bir akıllı kod tamamlamaları olan IntelliSense ile üretkenliği arttırabilme yapabilmekte ve ”Tanıma Git”, “Tüm Başvuruları Bul” gibi özelliklerle de büyük kod tabanlarında rahatlıkla gezinebilme seçeneği düzenlemenin kolaylığı açısından iyi olmakla beraber kesme noktalarını, tam çağrı yığınını ve etkileşimli bir konsol kullandığı için düzenleyeciden kod üzerinde hata ayıklamak son derece basit halde gerçekleşir.

Yüzlerce programlama dili için destek:

Visual Studio Code, başlıca programlama dillerinin tümünü destekler. JavaScript, TypeScript, CSS ve HTML gibi sık kullanılan web tabanlı diller ve Visual Studio marketinden elde edilen zengin uzantılar diğer yüzlerce programlama dili için tamamlanma, lint uygulama, hata ayıklama ve yeniden düzenleme desteği sunar. Birçok programlama dilini desteklemesiyle de az önce okuduğunuz tüm işlevselliklerini direkt olarak korumaktadır.

Tasarımcı (Designer):

Visual Studio uygulamaları, kullanıcılarına arayüzlerini geliştirmek ve yardımcı olmak adına birtakım görsel tasarım aracı sağlamaktadır. Bu araçlar şunlardır; Windows Form Tasarımcısı (Windows Form Designer), WPF Tasarımcısı (WPF Designer), Web Tasarımcısı/Geliştiricisi (Web Designer/Development), Sınıf Tasarımcısı (Class Designer), Veri Tasarımcısı (Data Designer), Eşleştirme Tasarımcısı (Mapping Designer).

Genişletilebilirlik:

Visual Studio, kullanıcılarına programın işlevselliğini arttırmak adına kodlarını Visual Studio uzantılaryla yazmalarına olanak tanır. Bu uzantılar, Visual Studio'ya "takılır" ("plug into") ve onun işlevselliğini genişletmeyi hedefler. Bu uzantıları; makrolar, eklentiler ve paketler şeklinde görebiliriz.

Makrolar, geliştiricilerin kayıt, yeniden oynatma ve dağıtma için programatik olarak kaydetmesi için tekrarlanabilir görev ve işlemleri temsil eder fakat makrolar, yeni komutları kullanamaz ve araç pencereleri oluşturamazlar. Eklentiler, Visual Studio nesne modeline erişim sağlar ve IDE araçları ile etkileşim için kullanılır.

Sizin için hazırladığımız ücretsiz Microsoft Visual Studio eğitimleri adlı haberimize gitmek için tıklayınız.

Microsoft Visual Studio programının desteklediği ürünler nelerdir?

Visual Studio; .NET tabanını destekler. Hem programlama dilleri ve kodların derlenip ve yorumlandıktan sonra çalıştırılabilir dosya oluşturulması için hem de ASP.NET gibi üst düzey teknolojileri kullanarak projeler üretilmesine olanak sağlar. Bu bağlamda Microsoft Visual Studio kullanıcılarına aşağıdaki dillerde proje üretme imkanı sağlar;

Microsoft Visual C++

Microsoft Visual C#

Microsoft Visual Basic

Microsoft Visual Web Geliştirici (Microsoft Visual Web Designer)

Team Foundation Server

C,

C++

C++.NET,

Visual Basic.NET

JavaScript

TypeScript

CSS

HTML

Sizin için derlediğimiz bu bilgilerin yanısıra; Visual Studio Cookbook, Murach’s ASP.NET Core MVC, Programming with Visual Studio adlı kaynaklardan yabancı eğitmenlerin, Visual Studio üzerinden ve ASP.NET, C++, Fortran, Python, C# ve daha fazla programlama dilini farklı entegrasyonlarla öğrenebilirsiniz.

Microsoft Visual Studio 2020 indir:

Microsoft Visual Studio 2020 sürümü henüz kullanıma sunulmadı. Ancak en güncel sürüm olan Visual Studio 2019'u buradaki resmi internet sitesi üzerinden indirebilirsiniz.