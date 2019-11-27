Microsoft, Windows 10'un bir sonraki büyük güncellemesi olacak Nisan 2020 güncellemesini tamamlamak üzere olduğunu açıkladı. 20H1 olarak kodlanan güncellemenin yapı numarası ise küçük bir değişiklik ile 2004 olarak karşımıza çıkacak.

Microsoft, Windows Insider Önizleme Yapısı 1903'ü yavaş ve hızlı döngülerdeki kullanıcılar için yayınladı. Bu yapı, kullanıcıları bir sonraki büyük Windows 10 özellik güncellemesine daha da yaklaştırıyor. Şirket, 2020 yılının Nisan ayında sunacağı Windows 10 özellik güncellemesinde de sona yaklaştı.

Yeni Windows 10 özellik güncellemesi tamamlanmaya yakın ve Microsoft, yeni yapı sürümünü aynı anda Hızlı ve Yavaş döngülerde test etmeye hazırlanıyor. Ayrıca şirket içinden yetkililer, yaptıkları yeni açıklamada Windows 10 20H1 yapısının versiyon 2004 olarak tanımlanacağını belirttiler.

Aslında Microsoft, geçmişte yayınladığı özellik güncellemesi sürümleri için işaretleyici olarak "03"ü seçiyordu. Ancak yetkililer, Windows Server 2003’le karışıklığı önlemek için, 20H1'de 2003'ü değil 2004'ü kullanmayı tercih ettiklerini söylediler.

Şirketin yeni özellik güncellemesinin yanı sıra yeni yapılar sunmaya başlamak istediği de belirtildi. Bu yapıların, Hızlı döngüdeki Insider kullanıcılara yakında Windows 10 20H2 olarak gelmesi muhtemel.

20H1/2004 testine devam etmeyi tercih eden Hızlı döngüdeki kullanıcılar, ayarlarını şimdiden Yavaş olarak değiştirmeliler. Böylece testte otomatik olarak bir sonraki özellik güncellemesine geçmek yerine 20H1'de kalabilirler.