Yazılım devi Microsoft'un önümüzdeki yılın ikinci yarısında yayınlanacak olan Windows 10 21H2 güncellemesini test ettiği ortaya çıktı. Ekim ya da kasım ayında yayınlanması beklenen güncelleme, arayüzde birtakım değişiklikleri beraberinde getirecek.

ABD merkezli yazılım devi Microsoft, geçtiğimiz haftalarda Windows cephesinde birkaç yeni sürüm yayınlasa da kayda değer bir şey bulunmuyordu. Bu noktada çalışmalarına hız kesmeden devam eden şirket, görünüşe göre önümüzdeki yılın ilk yaması son kullanıcıya ulaşmadan önce yılın ikinci yamasını test etmeye başladı.

Önümüzdeki yılın ikinci yarısında kullanıma sunulacak olan Windows 10 21H2'nin kullanıcılara tam olarak neler sunacağı henüz bilinmiyor ancak arayüzde birtakım değişiklikler yapılacağı uzun süredir konuşuluyor.

Microsoft, güncelleme planlarında değişikliğe gitti:

Bildiğiniz gibi Microsoft, normalde özelliklere odaklanan iki sürüm yayınlar. Esas güncelleme nisan ve mayıs aylarında gerçekleşir, yılın ikinci yarısında ise (Genellikle ekim-kasım aylarında) nispeten küçük bir güncelleme daha gelir.

Aktarılanlara göre yazılım devi, önümüzdeki sene güncelleme planlarında değişikliğe gidecek ve önce daha küçük olan özellik güncellemesini yayınlayacak. Bu noktada ilk güncellemenin nisan veya mayıs ayında gelmesi beklenirken, daha büyük güncellemenin ise sonbaharda geleceği iddia ediliyor.

Bir sonraki büyük Windows 10 güncellemesi neler sunacak?

Buradan yola çıkarak önümüzdeki yılın başlarında yayınlanacak olan Windows 10 21H1 güncellemesinde pek fazla yenilik olmayacağını varsayabiliriz. Bununla birlikte ilk güncellemeyle büyük bir değişiklik yapılmayacağı için şirketin şimdiden Windows 10 21H2 güncellemesi üzerindeki çalışmalara başlamış olması da mantıksız görünmüyor.

Öte yandan geliştirme beklenenden daha uzun sürebileceği için Microsoft, bir sonraki büyük Windows sürümü üzerinde çalıştığını şimdilik doğrulamadı. Kod adı "21H2" olan bu Windows 10 güncellemesiyle daha önce dahili olarak test edilmiş yeni özellikler ve işlevler kullanıcıya sunulacak.

Bu noktada güncellemenin uzun süredir söylentilere konu olan Sun Valley kullanıcı arayüzünü beraberinde getirmesi ve buna ek olarak klasik Dosya Gezgini, Windows Başlat Menüsü, Eylem Merkezi ve görev çubuğunda arayüz iyileştirmeleri yapması bekleniyor.