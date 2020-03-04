Bir süre önce Windows 10 ile ilgili ortaya atılan bir iddia, forum sitelerini karıştırdı. Söylentilere göre Microsoft, Windows 10'un Başlat Menüsü'nde bulunan "Canlı Kutucuklar" özelliğini kaldıracaktı. Kullanıcıların bu iddialara tepki göstermesiyle birlikte Microsoft, konuyla ilgili açıklama yaptı.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, şu sıralar Windows 10 ile gündemde. Microsoft'un geliştirici ekibi bir süredir, Windows 10'la ilgili çeşitli çalışmalar yapıyorlar. Bu çalışmalar, genel olarak kullanıcılar için daha konforlu bir Windows 10 deneyimi sunmayı amaçlıyor. Ancak ortaya çıkan bazı söylentiler kullanıcılarda rahatsızlık vermiş durumda.

Windows 10'la ilgili iddialara göre Microsoft, bu güncellemeyle Windows 10'un Başlat Menüsü'nde bulunan "Canlı Kutucuklar"ı kaldıracaktı. Söylentinin ortaya çıkması ile birlikte bu konu, Windows 10'la ilgili pek çok forum sitesinde konuşulmaya başladı. Kullanıcılar, Canlı Kutucuklar'dan memnun olduklarını, bu özelliğin kaldırılmaması gerektiğini ifade ediyorlardı.

Windows 10 kullanıcılarının adeta gündem haline getirdiği bu durum, Microsoft'un da gözünde kaçmadı ve şirket, konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Windows 10'un tasarım ekibi tarafından yapılan açıklamalarda iddiaların gerçek olmadığı ve hem kullanıcıların hem de geliştiricilerin Canlı Kutucuklar özelliğini kullanmaya devam edeceği ifade edildi.

Windows 10 tasarım ekibi, yaptığı açıklamalar sırasında bir de Başlat Menüsü için oluşturulmuş konsept tasarım gösterdi. Bu konsept tasarım, Başlat Menüsü'nün görünümünü iyileştirmek için harflerin değil, simgelerin ön plana çıkarıldığı bir yapıya sahipti. Yetkililer, konsept tasarımın da Canlı Kutucuklar özelliğine sahip olduğunu ifade ederek kullanıcıların içini rahatlatmaya çalıştı.

Microsoft ekibi tarafından paylaşılan konsept başlat menüsü

Yukarıda gördüğünüz sadeleştirilmiş Başlat Menüsü, henüz kullanıma hazır değil. Zaten bu Başlat Menüsü'nün ilerleyen dönemlerde kullanıma sunulup sunulmayacağı ile ilgili de kesin bir şey yok. Yani bu Başlat Menüsü konsepti, şu an için Microsoft'un geleceğe yönelik fikirlerini ortaya koymaktan başka bir işe yaramıyor.