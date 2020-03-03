Microsoft, 15-20 Mart tarihleri arasında düzenleyeceği Most Valuable Professional (MVP) zirvesini Corona virüsü salgını nedeniyle iptal ettiğini duyurdu. Yapılan açıklamalarda, alınan kararın etkinliğin düzenleneceği şehir olan Seattle'da görülen Corona virüsü vakalarına karşı bir önlem olduğu ifade edildi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp onlarca ülkeye yayılan Corona virüsü salgını, yaşamı dünya genelinde etkilemeye devam ediyor. Bugüne dek onaylanmış 90.936 vakanın olduğu Corona virüsü, 3.117 kişinin hayatına mal olmuş durumda. Yaşanan olaylar, yaşamın olağan akışını doğrudan etkiliyor.

Corona virüsünün vurduğu ülkelerden bir tanesi de Amerika Birleşik Devletleri. Ülke genelinde 105 onaylanmış vakanın olduğu açıklanırken bunlardan 7 tanesi virüsten kurtulmayı başardı. ABD, 6 vatandaşınıysa Corona virüsü nedeniyle kaybetti. Hal böyle olunca da ABD şu sıralar, virüsün daha çok yayılmasını engellemek için çalışmalar yürütüyor.

ABD'de görülmeye başlayan Corona virüsü vakalarından etkilenen şirketlerden bir tanesi de Microsoft oldu. Şirket, normal koşullar altında 15-20 Mart tarihleri arasında Most Valuable Professional (En Değerli Profesyoneller) etkinliğini düzenleyecekti. Ancak Microsoft tarafından yapılan açıklamalarda, ABD'nin Washington eyaletine bağlı Seattle kentinde düzenlenmesi planlanan etkinliğin iptal edildiği belirtildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda Seattle'da 18 vakanın olduğu ve bu vakaların 6 tanesinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yapılan bu açıklamalar ve kent genelinde salgının yayılması ihtimali, Microsoft yetkililerini derhal harekete geçirdi. Yapılan toplantılar, Microsoft için prestijli bir etkinliğin iptal edilmesiyle sonuçlandı.

Microsoft'un Most Valuable Professional Zirvesi, Corona virüsünün etkilediği tek etkinlik değil. Mobil Dünya Kongresi (MWC), Cenevre Otomobil Fuarı ve Facebook'un F8 Kongresi gibi bazı etkinlikler de Corona virüsü salgını nedeniyle iptal edildi. Microsoft tarafından yapılan açıklamalar, 2020 yılında düzenlenecek diğer etkinliklerin de sorgulanmasına yol açıyor.

Corona virüsüyle mücadele devam ederken milyonlarca tüketiciye hitap eden önemli etkinliklerin iptal edilmesi, insanların da canını sıkıyor. Çünkü kimi zaman teknoloji kimi zaman da otomobil tutkunları, bu büyük fuarların gelmesi için can atıyorlar. Ancak 2020 yılında gerçekleşen olaylar, fuarların ve organizasyonların iptal edilmesine yol açıyor ve tüketicilerin beklentisi ne yazık ki boşa çıkmış oluyor.