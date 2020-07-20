Bir kişi, Windows 10 için internetten derlediği simge paketini paylaştı. Microsoft'un Fluent Design System tasarım dilini içeren simgeler, Windows 10 arayüzünü yepyeni bir hale getirecek gibi görünüyor. Üstelik bu simge paketini siz de indirip kullanabiliyorsunuz.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft'un son işletim sistemi Windows 10, bugün milyonlarca kullanıcıya hizmet ediyor. Elbette her kullanıcının Windows 10'dan beklentisi farklı ve Microsoft, orta yolu bulup kullanıcılara en iyi Windows 10 deneyimini sunabilmek için elinden geleni ardına koymuyor. Ancak Microsoft'un kendini bir türlü beğendiremediği Windows 10 özelliklerinden bir tanesi, uygulama simgeleri.

Microsoft, Windows 8.1'den Windows 10'a geçerken zaten simge değişikliği yapmıştı. Ancak Windows 10'la birlikte sunulan simgeler de kullanıcılar tarafından kabul görmedi. Ayrıca Microsoft, kısa bir süre önce de Windows 10 için oluşturduğu yeni simgeleri kullanıma sundu. Şimdiyse bir hayran, Windows 10 için etkileyici bir simge paketi derledi. Derlenen simgeler, kullanıcıların ilgisini çekecek gibi görünüyor.

İşte Windows 10 için derlenen yepyeni simgeler

Microsoft, 2017 yılında düzenlediği bir etkinlikte Fluent Design System (Akıcı Tasarım Sistemi) olarak isimlendirilen bir tasarım dilini duyurdu. Şirket, yaptığı açıklamalarda bu sistemin Windows 10'a yeni bir soluk kazandıracağını söyledi. Hatta Microsoft'un kısa bir süre önce yayınladığı yeni simgeler de Fluent Design System'in bir parçası olarak karşımıza çıkmıştı. İşte hayran derlemesi simge paketi de aynı tasarım diline dayanıyor.

Microsoft tarafından yapılan açıklamalarda, Fluent Design System tabanlı simgelerin Windows 10'a modern bir görünüm kazandıracağı ifade edilmişti. Aslına bakacak olursak Microsoft'un yeni simgeleri, gerçekten de modern bir yapıya sahip. Ancak şu an için çok az sayıda uygulama yeni simgelere sahip ve Microsoft, tüm uygulama simgelerinin ne zaman güncelleneceğine dair herhangi bir açıklama yapmadı. Bir hayran tarafından derlenen simge paketi, beklemek istemeyen kullanıcılar için biçilmiş kaftan.

Bir hayran tarafından derlenmiş olan Windows 10 simgeleri, Windows 10'un yerleşik uygulamalarının yanı sıra örneğin Adobe gibi yazılım şirketlerinin sunduğu üçüncü taraf yazılımlara da destek veriyor. Paketi oluşturan hayran bu adımla, derlediği paketin mümkün olan en geniş kullanıcı kitlesine erişmesini istiyor gibi görünüyor. Açık konuşmak gerekirse bunun çok doğru bir tercih olduğunu söylemek gerekiyor.

Bir Windows 10 hayranının internetteki simgeleri kullanarak oluşturduğu paketi sizler de indirip kullanmaya başlayabilirsiniz. Üçüncü taraf tema yönetim araçlarıyla Windows 10'a entegre edebileceğiniz ve varsayılan hale getirebileceğiniz simgeleri hemen indirmek isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanarak simge paketine ait Dropbox adresine erişebilirsiniz.