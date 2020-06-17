Microsoft, Windows 10 için yapılan Mayıs 2020 güncellemesindeki depolama alanına dair sorunu kabul etti ve bir düzeltme getirdi. Kullanıcıların geri bildirimleri sonucunda hatayı kabullenen şirket hatayı düzeltmek için gereken adımları içeren bir bilgi notu yayınladı.

Microsoft, Windows 10 için getirilen Mayıs 2020 güncellemesinden sonra kullanıcılardan pek çok tepki almıştı. Güncellemenin depolama alanıyla ilgili bir sorun yarattığını belirten kullanıcılar, hatayı çeşitli kanallardan Microsoft’a bildirdi ve sonunda çözüm için bir düzeltme yayınlandı. Microsoft, şu an var olan Windows 10 Mayıs 2020 güncellemesindeki depolama alanları özelliğini kullanarak depolama havuzu oluşturamayan kullanıcıların bildirimlerini dikkate alarak sorunu çözdü.

Şirket, yaptığı açıklamada depolama alanları kısmını kullanan cihazlar için Windows 10 Mayıs 2020 güncellemesinden sonra oluşan depolama alanlarını kullanma ve bunlara erişme sorununun var olduğunu onayladığını ve bunların kullanımı sırasında depolama alanları bölümünün diskte RAW olarak görünebileceğini söyledi. Şirket, sorunun çözümü için de birtakım yollar sunmayı ihmal etmedi.

İki adımdan oluşan bir düzeltme açıklandı:

Şirket depolama alanlarını yönetmek isteyen ancak bahsedilen hatalarla karşılaşanların öncelikle ‘Başlat’ menüsünü açıp ‘PowerShell’ yazmalarını ardından açılan ‘Windows PowerShell’ sekmesine sağ tıklayıp açılan seçeneklerde ‘Yönetici olarak çalıştır’ kısmını işaretlemelerini söyledi. Açıklamanın ilk aşaması olan bu adımı tamamladıktan sonra kullanıcıların PowerShell iletişim kutusunun ekranlarında açılmasının ardından verilen komutu yazıp 'Enter' tuşuna basmaları istendi.

Kaynaklardan alınan bilgiye göre verilen komutun yazılmasının ardından depolama alanları salt okunur olarak ayarlanıyor ve sorun geçici olarak çözülüyor. Microsoft’un alternatif olarak bu sorun için kalıcı bir düzeltme yayınlanana kadar isteyen kullanıcıların Windows 10’un bir önceki sürümüne dönebileceklerini söylediğini de hatırlatmamızda fayda var. Ayrıca şirket, yaptığı başka bir duyuruda Mayıs 2020 güncellemesiyle uyumlu aygıtları seçmek için makine öğrenimi kullandığını söyledi. Şirketin açıkladığına göre bu tarihten itibaren hizmet sonuna yaklaşan cihazları seçmek ve otomatik olarak güncellemek için makine öğrenimi tabanlı yeni bir süreç başlatılacak.